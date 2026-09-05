ليلة للتاريخ، كتبها إنتر في قمة نابولي، بـ"ريمونتادا" ولا أروع، إلا أن الحكم سيموني سوزا، لم يترك المباراة تمرّ دون لقطة مثيرة للجدل، حول ما إذا كان النيراتزوري بحاجة إلى ركلة جزاء.

في ميدان جوزيبي مياتزا، وبينما كان نابولي يستعد للخروج بالنقاط الثلاث، بثنائية سريعة عن طريق ماتيو بوليتانو وراسموس هويلند، في الدقيقتين 50 و53، جاء إنتر ليقلب الطاولة، بريمونتادا في الدقائق الأخيرة، عن طريق لاوتارو مارتينيز "هدفين د56 و90+1" وماركوس تورام "د82".

مباراة مشحونة بالتوتر، لأهمية النقاط، حيث نجح كريستيان كيفو، في قيادة حامل اللقب، للانتصار الثالث على التوالي، كما ألحق الخسارة الثانية لكتيبة ماسيميليانو أليجري، بعد سقوطه أمام كومو في الجولة الماضية.