عين على الحكم | "اللاعب لم يكن متسللًا" .. إلغاء جزائية المنتخب السعودي ورفض منح عمان قبلة الحياة!

وفي هذا السياق، أكد الخبير التحكيمي جمال الغندور، عبر قنوات أبوظبي الرياضية، بشأن اللقطة الأولى، بأن مخالفة لمسة اليد، لابد وأن تُحتسب في حالة من اثنتين؛ إما أن تتحرك يد اللاعب تجاه الكرة، أو أن تكون في وضع غير طبيعي وتصطدم بها الكرة، مشيرًا إلى أن يد مدافع عمان، كانت في محيط جسده أثناء التنافس وهو على الأرض، ما يشير إلى صحة قرار الحكم بإلغاء ركلة الجزاء.

أما فيما يتعلق بالحالة الثانية، وإلغاء الهدف العماني، فقد أوضح الغندور، حكم الساحة أصدر القرار بناءً على زاوية رؤيته في الملعب، إلا أنه من الصعب إقناع المشاهد بكونها مخالفة نتيجة التدافع، خاصة وأن لقطة التدافع غير واضحة عبر الشاشة.

ونوّه الغندور، بأن القرار الصادر بإلغاء الهدف، لهو قرار شخصي من الحكم، ولأن حكم الفيديو لم يجد صورة محددة للواقعة، يختلف فيها مع حكم الساحة، فقد وافق سريعًا على قراره، فيما وجه الغندور رسالة لوم إلى الحكم، بأنه كان لابد أن يحتسب مخالفة بمجرد وقوع حالة التدافع، دون أن يُكمل اللعب، وإن كان لم يتوقع أن تنتهي إلى هدف بتلك الطريقة.



