عين على الحكم "فيديو" | رغم قراراته الجدلية ضد الهلال .. لاعبو الاتحاد ينفجرون غضبًا ضد خالد الطريس!

لم يكد الحكم خالد الطريس، يطلق صافرة النهاية، لمباراة الكلاسيكو، حتى انفجر لاعبو الاتحاد، غضبًا تجاهه، في ليلة الخسارة أمام الهلال، بنتيجة (2-3)، في ملحمة الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027"، التي أقيمت على ملعب المملكة ارينا.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد كشف عن طاقم تحكيم محلي لإدارة القمة المُقامة على ملعب المملكة أرينا، بقيادة خالد الطريس، كحكم ساحة، والحكمين المساعدين عبد الرحيم الشمري وسعد السبيعي، وعلي القحطاني حكمًا رابعًا، فضلًا عن إدارة عبد الله الشهري لتقنية الفيديو، ويعاونه محمد وزي.

الهلال كسب بثلاثية جابرييل مارتينيلي وأولي واتكينز وكريسنسيو سامرفيل، في الدقائق 11 و30 و64، بينما جاء رد الاتحاد بهدفي يوسف النصيري وستيفن بيرجفاين (من علامة الجزاء) في الدقيقتين 22 و89.

ورفع الهلال رصيده إلى 21 نقطة، ليحقق انتصاره السابع، ويعود للتربع في صدارة ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 17 نقطة، في المركز الرابع.