عين على الحكم | لا مكان لركلات الجزاء .. قبلة حياة مرفوضة للأخضر و"لحظة تهور" أمام نجم مصر!

انضم سالم الدوسري؛ قائد الهلال، يوم الأحد الماضي، إلى معسكر المنتخب السعودي المقام في جدة، حيث اليوم الأول للتجمع، استعدادًا لوديتي مصر وصربيا.

لكن قبلها بساعات، نشر التورنيدو صورة عبر حسابه الرسمي بتطبيق "سناب شات"، من داخل أحد مراكز الأشعة بمدينة جدة.

أوضح الجهاز الطبي للمنتخب السعودي أن نظيره في نادي الهلال قام بتزويده بتقرير طبي مفصل، تضمن نتيجة أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت لسالم على موضع إصابته في الركبة.

وعقب وصول اللاعب لمعسكر الأخضر، أجرى الجهاز الطبي للمنتخب الوطني فحوصات سريرية له مع الإطلاع على التقارير الطبية الخاصة بأشعة الرنين المغناطيسي، لتؤكد جميعها حاجة الدوسري لبرنامج علاجي وتأهلي خلال الفترة الحالية.

بناءً على ذلك، قرر هيرفي رينارد؛ المدير الفني للصقور الخضر، استبعاد قائده من المعسكر الحالي، ليخوض فترة العلاج والتأهيل في ناديه بالعاصمة السعودية "الرياض".

من جانبه، أزاح الهلال الغموض حول طبيعة إصابة التورنيدو في الركبة، بعد 72 ساعة من التساؤلات حول مهيتها بالتحديد.

وأوضح الجهاز الطبي للزعيم أن الدوسري يعاني من آلام في وتر الرضفة للركبة، يخضع على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي في مقر النادي، خلال الأيام المقبلة.

ويأتي غياب الدوسري وسط استبعاد بعض الأسماء البارزة الأخرى، وعلى رأسها المدافع المخضرم علي البليهي، الذي بدأ الموسم مع الهلال قبل الانتقال للشباب في الميركاتو الشتوي الماضي على سبيل الإعارة.