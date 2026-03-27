Saudi Arabia Egypt Friendly Match 2026
عين على الحكم | لا مكان لركلات الجزاء .. قبلة حياة مرفوضة للأخضر و"لحظة تهور" أمام نجم مصر!

قمة كروية عربية، أحداث مثيرة فوق أرض ملعب الإنماء بجدة، بين منتخبي السعودية ومصر، وأيضًا، قرارات مثيرة للجدل، من قِبل الحكم القطري عبد الله العذبة الذي يدير اللقاء الودي.

"ديربي عربي" بين منتخبين يستعدان للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، والتي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خلال الصيف المُقبل.

  • لمسة يد مصرية؟

    وبينما كان منتخب مصر متقدمًا بهدفين مقابل لا شيء، طالب لاعبو المنتخب السعودي، بالحصول على ركلة جزاء، والتي كانت لتمثل "قبلة الحياة" للأخضر الذي لم يجد الكثير من الفرص أمام مرمى الحارس مصطفى شوبير.

    وأرسل خالد الغنام تمريرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قبل أن تصطدم بحمدي فتحي، ليطالب لاعبو الأخضر الحكم بركلة جزائية، بداعي خطأ لمسة يد، إلا أن القطري قرر استئناف المباراة بصورة عادية.

  • إنقاذ الأخضر من جزائية

    وبالمثل، كان المنتخب المصري على موعد مع لقطة تحكيمية جديدة، حرمته من ركلة جزاء، بقرار من العذبة الذي قرر استئناف المباراة.

    وبينما كان أحمد سيد "زيزو"، يقود مرتدة هجومية سريعة للفراعنة في الدقيقة 35، تعرض لتدخل قوي من قِبل أيمن يحيى، تسبب في سقوطه داخل منطقة الجزاء، ولكن الحكم قال كلمته "واصل اللعب".

  • زلزال في 45 دقيقة

    وقدم منتخب مصر شوطًا أول رائعًا أمام السعودية، حيث تقدم بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق إسلام عيسى ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو، في الدقائق 4 و16 و44.

    وشهد الشوط، قرارًا من قِبل الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، بإجراء تبديل مبكر، بخروج علي لاجامي ومشاركة مروان الصحفي، في الدقيقة 23.

    استبعاد الدوسري والبليهي من معسكر السعودية

    انضم سالم الدوسري؛ قائد الهلال، يوم الأحد الماضي، إلى معسكر المنتخب السعودي المقام في جدة، حيث اليوم الأول للتجمع، استعدادًا لوديتي مصر وصربيا.

    لكن قبلها بساعات، نشر التورنيدو صورة عبر حسابه الرسمي بتطبيق "سناب شات"، من داخل أحد مراكز الأشعة بمدينة جدة.

    أوضح الجهاز الطبي للمنتخب السعودي أن نظيره في نادي الهلال قام بتزويده بتقرير طبي مفصل، تضمن نتيجة أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت لسالم على موضع إصابته في الركبة.

    وعقب وصول اللاعب لمعسكر الأخضر، أجرى الجهاز الطبي للمنتخب الوطني فحوصات سريرية له مع الإطلاع على التقارير الطبية الخاصة بأشعة الرنين المغناطيسي، لتؤكد جميعها حاجة الدوسري لبرنامج علاجي وتأهلي خلال الفترة الحالية.

    بناءً على ذلك، قرر هيرفي رينارد؛ المدير الفني للصقور الخضر، استبعاد قائده من المعسكر الحالي، ليخوض فترة العلاج والتأهيل في ناديه بالعاصمة السعودية "الرياض".

    من جانبه، أزاح الهلال الغموض حول طبيعة إصابة التورنيدو في الركبة، بعد 72 ساعة من التساؤلات حول مهيتها بالتحديد.

    وأوضح الجهاز الطبي للزعيم أن الدوسري يعاني من آلام في وتر الرضفة للركبة، يخضع على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي في مقر النادي، خلال الأيام المقبلة.

    ويأتي غياب الدوسري وسط استبعاد بعض الأسماء البارزة الأخرى، وعلى رأسها المدافع المخضرم علي البليهي، الذي بدأ الموسم مع الهلال قبل الانتقال للشباب في الميركاتو الشتوي الماضي على سبيل الإعارة.

    طريق مصر والسعودية في كأس العالم

    المنتخب المصري وقع في المجموعة السابعة من المونديال، ليلعب رفقة كل من بلجيكا وإيران ونيوزلندا، طامحًا في العبور إلى مراحل إقصاء المغلوب لأول مرة في تاريخه.

    وعلى الجانب الآخر، وبطموحات عالية أيضًا، تلعب السعودية بقيادة هيرفي رينارد بالمجموعة الثامنة، ومعها كل من إسبانيا وكاب فيردي وأوروجواي.


