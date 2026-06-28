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Cristiano Ronaldo Portugal ColombiaGetty
محمود خالد

عين على الحكم | جذب قميص ودفع ومقصية رونالدو .. رفض ركلتي جزاء وفيليكس هرب من بطاقة!

كأس العالم
البرتغال
كولومبيا
كريستيانو رونالدو
جواو فيليكس

أحداث تحكيمية مثيرة للجدل في قمة البرتغال وكولومبيا..

كولومبيا والبرتغال، حيث الصراعات البدنية والإثارة الكروية، التي كانت منتظرة، من قمة المجموعة الحادية عشرة من نهائيات كأس العالم 2026، المقامة على ملعب هارد روك.

في شوط أول انتهى بالتعادل السلبي، لم تخلُ أحداث المباراة من عدة لقطات تحكيمية مثيرة للجدل، من قِبل الحكم الأسترالي علي رضا فغاني، حول أكثر من لقطة، طالب فيها لاعبو الفريقين بالحصول على ركلة جزاء دون جدوى.

صراع كتيبتي كريستيانو رونالدو وخاميس رودريجيز، صديقي الأمس في ريال مدريد، اللذين يتسابقان على بطاقة الصدارة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، في المونديال المُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

  • الحكم ينقذ نجم السيتي من خطأ فادح

    وطالب لاعبو منتخب كولومبيا، بالحصول على ركلة جزاء، بداعي خطأ فادح على روبن دياش، مدافع مانشستر سيتي، ضد المهاجم جون كوردوبا.

    مهاجم كراسوندار كان في انتظار تمريرة عرضية من قِبل سانتياجو أرياس، فيما تعرض للجذب من جانب دياش، ليسقط في منطقة الجزاء، إلا أن الحكم قرر استئناف اللعب.

    الحكم توقف قليلًا، فيما يبدو أنه تواصل مع غرفة الفيديو، قبل أن يقرر مواصلة اللعب، فيما يُرجح بأن قيام كوردوبا بمحاولة دفع دياش قبل جذبه، يعني وجود التحام مشترك على الكرة.

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  • مقصية رونالدو

    في المقابل، طالب لاعبو المنتخب البرتغالي، باحتساب ركلة جزاء لصالحهم، إثر محاولة من قِبل كريستيانو رونالدو، بتوجيه ركلة مقصية داخل المنطقة.

    وشن برونو فيرنانديش، هجومًا على مرمى كولومبيا، بتسديدة داخل الـ18، قبل أن يتصدى لها الحارس فارجاس، لترتد الكرة إلى كريستيانو رونالدو، الذي حاول إعادة الكرة إلى المرمى بركلة مقصية، اصطدمت بالمدافع أرياس.

    وعلى إثر ذلك، طالب لاعبو "البحارة" بركلة جزائية، بداعي اصطدام الكرة بذراع مدافع كولومبيا، فيما انفجر روبن نيفيش في وجه الحكم، اعتراضًا على استئناف اللعب.


  • Joao Felix PortugalGetty

    فيليكس هرب من البطاقة

    ورصدت عدسة المباراة، أيضًا، لقطة ربما كانت لتستحق حصول جواو فيليكس، جناح النصر، على بطاقة صفراء، بداعي قيامه بدفع أرياس بدون أي التحام على الكرة.

    اللقطة أظهرت ظهير إنديبيندينتي، وهو يقف أمام فيليكس، قبل أن يقوم الأخير بدفعه بدون مبرر، ليسقط الكولومبي فوق أرض الميدان، إلا أن اللقاء استكمل بدون أي مخالفة أو بطاقة على فيليكس.

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    البرتغال .. تعادل واكتساح

    واستهل منتخب البرتغال مشواره في نهائيات كأس العالم 2026، بطريقة أثارت جدلًا واسعًا، بعد التعادل مع الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله، لينال القائد كريستيانو رونالدو، دوره من الانتقادات بسبب مستواه، وكذلك المدير الفني روبرتو مارتينيز.

    ونجح رونالدو في الرد على المنتقدين، في مباراة أوزبكستان، حيث سجل هدفين وقاد البرتغال لفوز عريض بخماسية، ليحتفل أمام الكاميرا، صائحًا "لقد عدت".

    وبهدفين في شباك أوزبكستان، تمكن كريستيانو رونالدو من تجاوز رقم أوزيبيو التاريخي، والوصول إلى عشرة أهداف في رصيده، ليصبح البرتغالي الأكثر تسجيلًا في المونديال، كما بات أول لاعب يسجل في ست نسخ مختلفة من كأس العالم.

  • Colombia v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    كولومبيا .. العلامة الكاملة

    وبالنظر إلى آداء منتخب كولومبيا، فقد تمكن من تحقيق العلامة الكاملة في أولى مباراتين، ليدخل مواجهة البرتغال ضامنًا التأهل إلى دور الـ32.

    وتمكنت كتيبة نيستور لورينزو من تحقيق الفوز على أوزبكستان بنتيجة (3-1)، حيث حملت الثلاثية توقيع دانيل مونوز، لويس دياز، جامينتون كامباز، في الوقت الذي وقع فيه أبوسيك فايزولايف على أول هدف أوزبكي في تاريخ المونديال.

    وواصل رفاق خاميس رودريجيز، مسيرتهم المميزة في كأس العالم، بتحقيق الفوز على الكونغو، بهدف نظيف حمل توقيع دانيل مونوز في الدقيقة 76.