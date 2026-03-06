عين على الحكم | لقطة هلالية تظهر في الإنماء .. الاتحاد والأهلي اتفقوا على الاعتراض ضد دابانوفيتش!

"كيف ذلك؟"، من الطبيعي أن يتداول هذا السؤال على ألسنة الجماهير، في مباراة قمة، أقل لقطة فيها كفيلة بأن تصنع جدلًا واسعًا، كما حدث في ديربي الأهلي والاتحاد، المُقام على ملعب الإنماء.
في قمة الجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن، استقر الاتحاد السعودي على طاقم تحكيم أجنبي، يقوده نيكولا دابانوفيتش من الجبل الأسود، ويعاونه فلادان تودوروفيتش وسرديان يوفانوفيتش، والصومالي عمر عرتن حكمًا رابعًا، فضلًا عن طاقم برتغالي لإدارة تقنية الفيديو، بقيادة فابيو ميلو، ويساعده أندريه ريبيرو.
ويحتل الأهلي وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 59 نقطة، مبتعدًا بفارق نقطتين عن النصر "المتصدر"، بينما يأتي الاتحاد، حامل اللقب، في المركز الخامس، برصيد 42 نقطة.