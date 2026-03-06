Goal.com
محمود خالد

عين على الحكم | لقطة هلالية تظهر في الإنماء .. الاتحاد والأهلي اتفقوا على الاعتراض ضد دابانوفيتش!

الجدل حاضر في ديربي جدة..

"كيف ذلك؟"، من الطبيعي أن يتداول هذا السؤال على ألسنة الجماهير، في مباراة قمة، أقل لقطة فيها كفيلة بأن تصنع جدلًا واسعًا، كما حدث في ديربي الأهلي والاتحاد، المُقام على ملعب الإنماء.

في قمة الجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن، استقر الاتحاد السعودي على طاقم تحكيم أجنبي، يقوده نيكولا دابانوفيتش من الجبل الأسود، ويعاونه فلادان تودوروفيتش وسرديان يوفانوفيتش، والصومالي عمر عرتن حكمًا رابعًا، فضلًا عن طاقم برتغالي لإدارة تقنية الفيديو، بقيادة فابيو ميلو، ويساعده أندريه ريبيرو.

ويحتل الأهلي وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 59 نقطة، مبتعدًا بفارق نقطتين عن النصر "المتصدر"، بينما يأتي الاتحاد، حامل اللقب، في المركز الخامس، برصيد 42 نقطة.

  • تكرار للقطة الهلال؟

    وطالب لاعبو الاتحاد، الحكم دابانوفيتش، باحتساب خطأ في لقطة الهدف الذي سجله إيفان توني، في الدقيقة 23، في واقعة تعيد إلى الأذهان، ما حدث في مباراة الرياض والهلال، في يناير الماضي.

    ماذا حدث؟ تدخل من زكريا هوساوي على حسام عوار، من أجل استخلاص الكرة، ثم مرتدة أهلاوية سريعة، انتهت بتمريرة عرضية منخفضة من ويندرسون جالينو إلى إيفان توني، الذي لم يجد معاناة في إيداع الكرة في الشباك.

    ورغم ذلك، إلا أن الحكم دابانوفيتش، رفض احتساب خطأ على لاعب الأهلي، فيما أكدت تقنية التسلل شبه الآلي، على قانونية تواجد جالينو في "منطقة محمية"، أثناء استلام الكرة، قبل عرضية الهدف.

    هذا الأمر حدث بحذافيره في مباراة الرياض والهلال، ضمن الجولة الثامنة عشر، عندما رصد الناقل الرسمي، مدافع الهلال، حسان تمبكتي، وهو يتدخل بقوة على قدم لاعب الرياض، من أجل قطع الكرة، قبل أن تنطلق الهجمة التي بدأت عن طريق مالكوم بتمريرة عرضية إلى داروين نونيز والذي مرر الكرة إلى ليوناردو، ليسجل هدف الزعيم وقتها، في مباراة انتهت بالتعادل.

    وأجمع عدد من خبراء التحكيم على استحقاق لاعب الهلال، حسان تمبكتي، لبطاقة صفراء، وإلغاء الهدف، الأمر الذي كان يأمل لاعبو الاتحاد في تكراره أمام الأهلي، ولكن محاولاتهم للضغط على الحكم باءت بالفشل.

  • فابينيو ومحرز .. لا وجود لركلة جزاء

    واستكمالًا لمسلسل اللقطات المثيرة للجدل، قرر الحكم دابانوفيتش، رفض احتساب ركلتي جزاء لكلٍ من الاتحاد والأهلي.

    وتعرض فابينيو لتدخل من ريان حامد، أسفر عن سقوطه داخل منطقة جزاء الأهلي، في الدقيقة الرابعة، إلا أن الحكم لم يجد مبررًا لاحتساب ركلة جزاء، مرجحًا أن تكون اللقطة بمثابة تنافس على الكرة وعدم وجود إعاقة حقيقية تستحق الجزائية.

    وبعد تقدم الأهلي، كان رياض محرز، جناح الأهلي، يطالب أيضًا بركلة جزائية، في الدقيقة 25، بداعي تعرضه للإعاقة من قِبل أحمد شراحيلي، مدافع الاتحاد، إلا أن الحكم القادم من الجبل الأسود، استقر على استئناف اللعب بصورة طبيعية.

  • غضب جماعي

    وفي ظل التنافس الشرس بين لاعبي الفريقين، إلا أنهم اتفقوا على الاعتراض المستمر على قرارات الحكم دابانوفيتش، فضلًا عن احتجاج مستمر من قِبل المدربين ماتياس يايسله وسيرجيو كونسيساو.

    وقبل نهاية الشوط الأول، شهد ملعب الإنماء، احتجاجًا من قِبل لاعبي الأهلي على حكم الساحة، بسبب احتسابه لركلة ركنية لصالح الاتحاد، رغم أن الكرة لمست قدم حسام عوار أثناء منافسته مع علي مجرشي، قبل مغادرة الكرة لأرض الملعب.

    مسيرة الأهلي في موسم 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 18 مباراة مقابل 5 تعادلات وهزيمة، في 24 لقاءً، ليحل في الوصافة.

    وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد احتلال "وصافة" جدول ترتيب مرحلة الدوري لـ"منطقة الغرب"، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

    مشوار الاتحاد في موسم 2025-2026

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 24 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 12 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و6 هزائم، ليحتل المركز الخامس في جدول الترتيب.

    وقاريًا، نجح الاتحاد في بلوغ المرحلة الإقصائية من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد احتلال المركز الرابع في مرحلة الدوري "مجموعة الغرب"، ليضرب موعدًا مع الوحدة الإماراتي في دور الـ16، حيث يقام الذهاب على ملعب آل نهيان، والإياب في ملعب الإنماء، خلال يومي 3 و10 مارس.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

