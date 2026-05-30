ونجح باريس سان جيرمان، حامل اللقب، في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، للمرة الثانية على التوالي، رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهت كتيبة لويس إنريكي، في الطريق نحو بودابست.

وكان باريس سان جيرمان قد أنهى مرحلة الدوري، في المركز الحادي عشر، ليتأهل إلى مرحلة الملحق، ويبعد عن التأهل "المباشر" إلى الأدوار الإقصائية، بعدما حقق 4 انتصارات مقابل تعادلين وهزيمتين.

وخاض العملاق الباريسي، مواجهة فرنسية خالصة في الملحق، حيث نجح في إقصاء موناكو، بنتيجة ملحمية (5-4)، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما تأهل إلى دور الـ16، ليضرب موعدًا مع تشيلسي، قبل أن ينجح في الثأر من سيناريو نهائي كأس العالم للأندية، بعدما اكتسح البلوز بنتيجة إجمالية (8-2).

وواصل باريس سان جيرمان، طريقه الصعب نحو النهائي، بملاقاة ليفربول في دور الثمانية، إلا أنه فاز عليه ذهابًا وإيابًا، بهدفين دون مقابل في كل مباراة، ليتأهل إلى نصف النهائي، والذي شهد مواجهة دراماتيكية مع بايرن ميونخ، حيث تفوق عليه باريس في الذهاب بنتيجة (5-4)، قبل أن يتفوق دفاعيًا في العودة، ويتعادل معه بهدف لمثله.