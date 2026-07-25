"لم أكتشف إصابتي إلا في غرفة الملابس" .. عيسى ماندي يكشف كواليس خطأ ميسي "المثير للجدل" ورد فعله!

ولعب ليونيل ميسي دور البطولة، في قيادة الأرجنتين لفوز كبير على الجزائر، بثلاثة أهداف نظيفة، حملت توقيع قائد إنتر ميامي، في مباراة الجولة الأولى من المجموعة العاشرة، في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ولكن، رغم تألق ميسي، فقد خرجت مطالبات عديدة بطرده في المباراة، بعد تدخله العنيف على "ساق" عيسى ماندي، في الوقت الذي قرر فيه الحكم البولندي سيمون مارتشينياك، عدم إشهار أي بطاقة في وجه قائد الأرجنتين، مكتفيًا باحتساب خطأ.

وكانت الكرة في حوزة عيسى ماندي، الذي كان يستعد لبناء اللعب، قبل أن يتدخل ميسي بخشونة على ساقه، وهي اللقطة التي علّق عليها حساب ArchivoVAR، المختصّ في الحالات التحكيمية، بأن قائد الأرجنتين كان يستحق بطاقة حمراء، واتفق على هذا الرأي العديد من الصحف والمحللين.



