"مكان معزول بحضور مائة شخص" .. الكشف عن كواليس مثيرة من احتفال يامال بعيد ميلاده التاسع عشر!

استمتع يامال بما لا يمكن وصفه إلا بأنه صيف أحلام، حيث عزز مكانته كأحد أكثر اللاعبين الشباب تأثيرًا في عالم كرة القدم. وبعد أيام قليلة فقط من بلوغه سن التاسعة عشرة في 13 يوليو، رفع جناح برشلونة كأس كأس العالم 2026 مع المنتخب الإسباني، وهو إنجاز يأتي في أعقاب نجاحه في بطولة يورو 2024 التي أُقيمت قبل عامين فقط.

وبعد أن أنهى مهامه الدولية بأداء مذهل، حصل نجم برشلونة الصاعد على فترة راحة مستحقة قبل أن تبدأ مرة أخرى مهام الموسم المحلي تحت قيادة هانزي فليك.

أمضى المهاجم الشاب الجزء الأكبر من عطلته في كولومبيا، حيث شوهد وهو يستمتع بأشعة الشمس ويتفاعل مع المشجعين المحليين.

ومع ذلك، تزامن موعد عيد ميلاده الفعلي مع مشاركته في المراحل النهائية من كأس العالم في أمريكا الشمالية، مما يعني أن عامه التاسع عشر الذي يمثل علامة فارقة في مسيرته كان لا بد من الاحتفال به بشكل أكثر رسمية عند عودته إلى كاتالونيا.