عودة هاري ماجواير! توماس توخيل يستدعي مدافع مانشستر يونايتد للمنتخب الإنجليزي قبل كأس العالم

شارك ماجواير آخر مرة مع منتخب إنجلترا في سبتمبر 2024 تحت قيادة المدرب المؤقت لي كارسلي، ولم يستدعاه توخيل في أي من تشكيلاته السابقة منذ توليه المنصب في مطلع عام 2025. وكان المدرب الألماني قد أوضح سابقًا أسباب استبعاده للاعب البالغ من العمر 33 عامًا، مشيرًا إلى تراجع مستواه وصعوبة موقعه ضمن نظام الدفاع الثلاثي الذي يعتمد عليه روبن أموريم، ومشيرًا إلى أنه كان يرى أن مارك جويهي وإزري كونسا يتفوقان على مدافع مانشستر يونايتد في ذلك الوقت.

تغيرت الصورة في عام 2026. منذ أن حل كارريك محل أموريم في يناير، شارك ماجواير في كل مباريات الدوري، وكان حاضراً باستمرار في قلب دفاع مانشستر يونايتد، وحظي بدعم مدربه علناً في مناسبات عديدة. مع 64 مباراة دولية و12 مشاركة في كأس العالم في رصيده، فإن قيادته قبل انطلاق البطولة الكبرى هذا الصيف هي ميزة قد لا يستطيع توخيل تجاهلها. لم يخف كارريك، في حديثه قبل رحلة مانشستر يونايتد إلى بورنموث، أمله في أن يحصل ماجواير وزملاؤه في مانشستر يونايتد على مكافأة. "لم أتواصل [مع توخيل]. بالنسبة للاعبين، أود أن أراهم يتم اختيارهم لهذه البطولة وللصيف. ليس لدي أي تأثير على ذلك، لكن بالطريقة التي يلعبون بها، فقد وضعوا أنفسهم في الصورة ومنحوا أنفسهم فرصة. إنهم يلعبون جيدًا بما يكفي ليضمنوا مكانًا في التشكيلة".