عودة نونو سانتو إلى الاتحاد؟ .. "العميد" يخطط لاستعادة بطل الدوري وشرط مُعقد يصعب المهمة!

الموسم الماضي لم يكن مرضيًا على الإطلاق لجماهير العميد، حيث فقد الفريق لقب دوري روشن للمحترفين لحساب النصر، واحتل المركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة، ليتأهل إلى تصفيات دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المقبل.

وعلى مستوى كأس الملك، ودع الاتحاد البطولة من الدور نصف النهائي على يد الخلود بركلات الترجيح في مفاجأة من العيار الثقيل، كما كان قد بدأ الموسم بخسارة لقب كأس السوبر السعودي عندما غادر من نصف النهائي على يد النصر.

وفي دوري أبطال آسيا للنخبة، لم يكن حال الاتحاد أفضل حيث استطاع أن يجتاز مرحلة الدوري وعبر إلى دور الثمانية، لكن مسيرته توقفت على يد فريق ماتشيدا زيروبيا الياباني.

كل هذه الإخفاقات كانت كفيلة لإقناع إدارة الاتحاد بضرورة إجراء تغيير على مستوى الإدارة الفنية من أجل نسيان هذا الموسم الصفري وبدء مرحلة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة فنية لمدرب سبق له العمل والنجاح داخل أروقة قلعة العميد، ووقع الاختيار على البرتغالي المخضرم نونو سانتو.