عودة نجم البريميرليج "الإيطالي" .. تغيير في قائمة الأرجنتين بكأس العالم باستدعاء سينيسي

اضطر ليونيل سكالوني إلى إجراء تعديل غير متوقع على خططه للبطولة بعد أن تعرض ليوناردو باليردي لتمزق عضلي حاد في ساقه اليمنى أثناء التدريبات.

وأرجأ المدرب قراره النهائي إلى ما بعد المباراة الودية التحضيرية للبطولة ضد أيسلندا، مستفيداً من تلك المباراة لتقييم خياراته التكتيكية. وتم اختيار ماركوس سينيسي، الذي كان في قائمة الاحتياط، لملء الفراغ، وهو الآن في طريقه إلى معسكر الفريق في كانساس سيتي.



