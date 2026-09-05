عودة موسى ديابي: ذكريات أول حضور سلبي .. وبشرى جزائرية تؤكد "باير ليفركوزن سيصبح فريقًا مرعبًا"!

ما أشبه الليلة بالبارحة، قبل 7 سنوات، كان موسى ديابي، ذلك الشاب القادم من باريس سان جيرمان، ليرتدي قميص باير ليفركوزن "لأول مرة"، ومنه عرفت موهبة هذا الجناح الفرنسي، واليوم، يعود لحمل راية الفريق الألماني، بعد عام في أستون فيلا، وعامين في الاتحاد.

ديابي الذي أثار جدلًا بسبب رحيله عن الاتحاد، وتقارير حول سفره إلى ألمانيا دون إذن من العميد، قبل أن ينفي الأمر، ويتم إنهاء إجراءات انتقاله، عاد ليرتدي قميص باير ليفركوزن، حيث شارك في مباراة يونيون برلين، التي انتهت بفوز ليفركوزن برباعية نظيفة.

ليفركوزن استعاد هدفًا مثيرًا أحرزه ديابي، في فترته الأولى، في شباك يونيون برلين، بانطلاقة من منتصف الملعب، ومراوغة الحارس وتسديدة رائعة في الشباك، فهل صنع الفرنسي ما يوازي تلك المهارة في مباراة اليوم؟ لنشاهد معًا..



