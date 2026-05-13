"هراء تام" .. أنشيلوتي يبدي رأيه في عودة مورينيو ويكشف حقيقة "نفوذ اللاعبين" بريال مدريد

يُعدّ انعدام الانضباط المزعوم داخل تشكيلة ريال مدريد الحالية أحد أكبر مصادر القلق لأي مدرب جديد. فقد أشارت تقارير سابقة إلى أن تشابي ألونسو وجد الفريق «مستحيل التدريب» خلال توليه المنصب لفترة وجيزة، لكن أنشيلوتي سارع إلى الدفاع عن الاحترافية التي يتحلى بها اللاعبون في غرفة الملابس، مستخدماً لغة قوية لرفض الرواية التي تتحدث عن أنانيات خارجة عن السيطرة.

"لا، لأن هذا (يجعل الأمر يبدو وكأن) لاعبي ريال مدريد يفعلون ما يحلو لهم. هذا غير صحيح. هراء تمامًا. إنه هراء تام"، قال أنشيلوتي، الذي كان مدربًا لريال مدريد قبل تعيين ألونسو الصيف الماضي. "هذا غير صحيح! اللاعبون... عندما كنت هناك، كانت لدي فكرة وحاولت مناقشتها مع اللاعبين، وكنت أرى ما إذا كانوا يوافقون عليها أم لا. حتى أننا فعلنا ذلك في نهائي دوري أبطال أوروبا. عندما تكون لدي فكرة، يجب أن يكون اللاعب جزءًا منها. لا أريد فرض استراتيجية بعينها لكن هذا لا يعني أننا لا نملك خطة.

"كانت لدينا استراتيجية، وكانت استراتيجية قوية، لأننا فزنا بلقبين في دوري أبطال أوروبا خلال أربع سنوات، وكان اللاعبون مركزين حقاً على اتباعها والالتزام بالخطة. فكرة أن ريال مدريد لا يريد اتباع استراتيجية، هذا غير صحيح."