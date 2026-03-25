عودة مفاجئة ذات عواقب وخيمة؟ يبدو أن نجم باريس سان جيرمان مصمم على الانتقال إلى ريال مدريد

تمت ترقية حكيمي من فريق الناشئين إلى فريق ريال مدريد الأول في عام 2017، ثم تم إعارته لمدة عامين إلى بوروسيا دورتموند في عام 2018، حيث حقق انطلاقة كبيرة. وعند انتهاء فترة الإعارة، استحوذ إنتر ميلان على خدمات الظهير مقابل 43 مليون يورو، بعد أن كان سيضطر إلى الانتظار في طابور خلف لاعبين مثل مارسيلو أو داني كارفاخال في ريال مدريد.

واصل حكيمي نضوجه في إنتر، لكنه لم يبق سوى عام واحد في العاصمة اللومباردية قبل أن ينتقل إلى باريس، التي دفعت 68 مليون يورو مقابل اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً. فاز مع باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حيث سحق الفرنسيون في المباراة النهائية نادي إنتر السابق لحكيمي بنتيجة 5-0.