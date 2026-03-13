في ظل الهيمنة الحالية للمدرب فنسنت كومباني، يبدو الأمر وكأنه زمن بعيد. لكن في الواقع، لم يمض سوى عامين على فوز باير ليفركوزن بالثنائية، مما أطاح بمونشنغن من عرش البطولة الوطنية.
ترجمه
عودة مثيرة! "البديل المثالي" يعود إلى الملعب مع بايرن ميونيخ بعد 537 يوماً
في سبتمبر 2024، وقع أول مواجهة مباشرة بعد تغيير السلطة المؤقت، وكانت الأجواء مشحونة بالمشاعر. على أرض الملعب، انتهت المباراة بالتعادل 1-1. ولكن على مقاعد البدلاء أيضًا، دخل حارس مرمى ميونيخ البديل سفين أولرايش في مشادة مع المدير الرياضي لفريق ليفركوزن سيمون رولفيس.
انتشر بعد ذلك مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أولريش وهو يشكو أولاً من ما اعتبره تباطؤاً من جانب ليفركوزن، ثم يصرخ في اتجاه مقاعد البدلاء: "يا رولفيس، اجلس يا ابن العاهرة!" فرض الاتحاد الألماني لكرة القدم على أولريش غرامة مالية قدرها 20 ألف يورو وحظره من اللعب لمباراة واحدة. دافع كومباني عن حارسه الاحتياطي علناً. هتف مشجعو بايرن في المباراة التالية "حرية لأولريش" وكتبوا على لافتة: "الاتحاد الألماني لكرة القدم، أنت رولفيس - أولريش واحد منا!"
- Getty Images Sport
الوضع المعقد لحارس مرمى نادي بايرن ميونيخ
قبل أسبوع واحد بالضبط من هذا الحادث، كان أولرايش قد حل محل الحارس الأساسي مانويل نوير المصاب في مباراة ضد فيردر بريمن، وكانت تلك آخر مشاركة له حتى الآن. عندما تعرض نوير للإصابة مرة أخرى في ديسمبر 2024، حل محله دانيال بيريتز. في يناير، انضم جوناس أوربيغ، الذي يكتسب منذ ذلك الحين خبرة لعب منتظمة، جزئياً عن قسرة وجزئياً عن قصد.
نظرًا لغياب نوير حاليًا بسبب إصابة في عضلة الساق، بدأ أوربيغ مرة أخرى يوم الثلاثاء ضد أتالانتا بيرغامو، لكنه تعرض لارتجاج في المخ خلال المباراة التي انتهت بنتيجة 6-1. يلعب بيريتز (25 عامًا) منذ يناير على سبيل الإعارة في نادي ساوثهامبتون، بينما يلعب ألكسندر نوبيل (29 عامًا) منذ فترة أطول في نادي شتوتغارت. لذلك لم يتبق سوى واحد: في نهاية الأسبوع، سيحرس سفين أولرايش (37 عامًا) مرمى ميونيخ، ليخوض بذلك أول مباراة رسمية له بعد 537 يومًا، و104 مباراة إجمالًا مع بايرن ميونيخ. ومن المثير للاهتمام أن الخصم هو ليفركوزن الذي يضم صديق أولرايش الخاص رولفيس.
أوربيغ سيغيب لمدة أسبوع تقريبًا، ونيوير لفترة أطول - ومن المحتمل أن يشارك أولرايش أيضًا في مباراة الإياب ضد أتالانتا يوم الأربعاء وفي مباراة الدوري الألماني ضد يونيون برلين يوم السبت التالي. وسيتولى أحد اللاعبين الشباب منصب الحارس البديل حتى ذلك الحين. إما يانيس بارتل (19 عامًا) من الفريق الاحتياطي في الدرجة الرابعة أو ليونارد بريسكوت (16 عامًا) من فريق تحت 19 عامًا، الذي سافر بالفعل إلى بيرغامو بصفته الحارس الثالث. كما أن الحارس الواعد ليون كلاناك (19 عامًا) مصاب حاليًا.
- Getty Images Sport
سفين أولرايش يعتبر لاعباً محبوباً لدى جماهير بايرن ميونيخ ومحركاً عاطفياً للفريق.
انتقل أولريش في عام 2015 من VfB Stuttgart إلى FC Bayern مقابل 3.5 مليون يورو. عندما غاب نوير عن الملاعب لعدة أشهر في موسم 2017/18 بسبب كسر في مشط القدم، حل أولريش محله بأداء متميز. لكن موسم أولرايش آنذاك انتهى بشكل مأساوي: بعد خطأ ارتكبه في نصف النهائي ضد ريال مدريد، كان له دور حاسم في خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا. ومع ذلك، أشاد به رئيس بايرن ميونيخ أولي هونيس ووصفه بـ"رجل العام".
في موسم 2020/21، لعب أولرايش مع نادي هامبورغ SV الذي كان يلعب في الدرجة الثانية آنذاك، ثم عاد إلى ميونيخ دون مقابل. قال كريستيان فروختل في مقابلة مع SPOX عام 2025: "أولريش هو البديل المثالي". لعب فروختل لسنوات طويلة كحارس مرمى ثالث خلف نوير وأولريش، وهو يلعب الآن في إيطاليا مع فريق US Lecce. يعتبر أولريش في بايرن ميونيخ مقربًا من نوير ومحبوبًا من الجماهير ومحركًا عاطفيًا للفريق.
بالمناسبة، لم يكن انفجار غضبه في مباراة ليفركوزن هو الوحيد. منذ عودته في عام 2021، حصل أولرايش على أربع بطاقات صفراء بسبب تذمره (لم يكن في الملعب سوى مرة واحدة)، وحصل على بطاقة حمراء على مقاعد البدلاء في الموسم الماضي ضد فينورد روتردام. قال فروختل: "إنه يعيش من أجل النادي ويدافع عنه عندما يشعر بالظلم - بطاقاته الحمراء على مقاعد البدلاء لم تأت من فراغ. هذا بالطبع ليس جيدًا في حد ذاته ويجب عليه أن يتحكم في نفسه بشكل أفضل. لكن هذا يظهر مدى ارتباطه بنادي بايرن ميونيخ. بهذه الطريقة، يعتبر أولي مهمًا جدًا للفريق، حتى خارج الملعب".
- Getty Images Sport
هل سيجدد سفين أولرايش عقده مع بايرن ميونيخ؟
لكن منذ عام، أصبح أولرايش أكثر هدوءًا، وهو ما قد يكون مرتبطًا بضربة قاسية في حياته الخاصة. في الصيف الماضي، توفي ابنه عن عمر ست سنوات بعد صراع طويل مع المرض. بعد ذلك بوقت قصير، وقع أولرايش عقدًا جديدًا لمدة عام. قال مدير الرياضة ماكس إيبرل في ذلك الوقت: "إنه موثوقية بحد ذاته. إنه يفي بوعوده - بالمعنى الحرفي للكلمة". "الشخصيات مثله مفيدة لأي فريق".
ما زال من غير المعروف ما إذا كان أولرايش سيجدد عقده مرة أخرى، تمامًا كما هو الحال مع نوير. يريد نوير اتخاذ قرار في نهاية مارس، قرب عيد ميلاده الأربعين. إذا أنهى مسيرته المهنية وجدد أولرايش عقده، فمن المرجح أن يصبح أوربيغ الحارس الأول ويتم التعاقد مع حارس بديل جديد. لا يريد بيريتز ونوبل، اللذان تم إعارةهما حاليًا، الجلوس على مقاعد البدلاء، وبالتالي لا يبدو أن لهما مستقبل في ميونيخ.
سفين أولرايش: مشاركاته مع بايرن ميونيخ منذ عودته في عام 2021
الموسم المباريات 2021/22 8 2022/23 8 2023/24 15 2024/25 2 2025/26 -