عودة فرينكي دي يونج: رودري لن ينهي مسيرة "النحلة الهولندية" مع برشلونة.. حلول هانزي فليك جاهزة وهناك ضحايا!

منذ تعاقد العملاق الكتالوني برشلونة مع النجم الإسباني رودري هيرنانديز، في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ والأنظار كلها تتجه نحو متوسط الميدان الهولندي فرينكي دي يونج، باعتباره "الضحية الأولى" لهذه الصفقة الكبيرة.

وما زاد من ترجيح وجهة النظر - سالفة الذكر -، هي عودة دي يونج من بطولة كأس العالم 2026 "مصابًا"؛ وبالتالي.. غيابه عن فريق برشلونة الأول لكرة القدم، مطلع الموسم الرياضي الحالي.

وتضاربت الأنباء في الأيام الأولى من إصابة النجم الهولندي، بشأن حاجته إلى الخضوع لعملية جراحية من عدمها؛ قبل أن يقرر اللاعب الاكتفاء بـ"العلاج التحفظي" الذي أظهر تقدمًا في حالته، وفقًا لما أعلنه النادي الكتالوني.

نعم.. دي يونج عاد إلى التدريبات الجماعية للفريق الكتالوني مؤخرًا؛ بل وأعلن المدير الفني الألماني هانزي فليك إمكانية دخوله "القائمة"، بداية من مواجهة ريال بيتيس الإسباني يوم 17 أكتوبر الجاري.

ومع عودة فرينكي دي يونج المرتقبة، سنحاول أن نستعرض كافة الاحتمالات بشأن "مستقبل" هذا اللاعب؛ مع التركيز على نقطة مهمة للغاية، وهي أن صفقة رودري قد لا تنهي مسيرة متوسط الميدان الهولندي بقميص برشلونة..