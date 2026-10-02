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محمود خالد

بعد عودته للهلال .. رد قاطع على استدعاء سالم الدوسري لدعم الأخضر أمام قطر في كأس الخليج العربي!

سالم الدوسري
السعودية
قطر
كأس الخليج
الهلال
الاتحاد
دوري روشن السعودي

حقيقة مشاركة التورنيدو في "خليجي الديار العربية 27"..

مع استعداد المنتخب السعودي للمشاركة في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"، دارت أحاديث عن مدى إمكانية تواجد سالم الدوسري، قائد الهلال، والذي تغيب عن البطولة بداعي عدم الجاهزية بسبب الإصابة.

الأحاديث حول عودة الدوسري لحمل شارة الأخضر، جاءت بالتزامن مع إعلان نادي الهلال، عن مشاركة سالم في التدريبات الجماعية، الخميس، بعد إنهاء برنامجه التأهيلي، حيث خاض الجزء الأول من مران الأربعاء، قبل مغادرته لاستكمال تأهيله، إثر العملية الجراحية التي أجراها في وتر الرضفة بالركبة اليمنى، في يوليو الماضي.

يأتي ذلك في ظل كثرة الإصابات التي عانى منها منتخب السعودية، خلال رحلته في كأس الخليج، والتي أنهت مشاركة عدد من اللاعبين، على غرار نواف العقيدي وعلاء آل حجي وزكريا هوساوي.

  • حقيقة استدعاء سالم الدوسري

    من جانبه، علّق الإعلامي الرياضي عيسى الجوكم، على أحاديث عودة سالم الدوسري، برسالة شديدة اللهجة، عبر حسابه على منصة (إكس)، حيث وصف الأمر بـ"السذاجة".

    وقال الجوكم في تغريدته "السذاجة: تناول البعض عودة سالم الدوسري لقائمة المنتخب في خليجي الديار العربية 27، والأكثر سذاجة أولئك الذين بدأوا في مهاجمة اتحاد الكرة لهذه القضية المفتعلة، والأكثر أكثر سذاجة، الذين بدأوا في نشر الشائعات بأن الدوسري متواجد في جدة.

    إلى متى، هذا الطرح (الغبي) والانجرار حوله بالردود والتفاعل، بدل التحفيز والمنتخب يقدم عروضه القوية بالعلامة الكاملة وبدون أي هدف في مرماه، وتسجيل ستة أهداف في ثلاث مباريات، ينشغل البعض بهذه التفاهات".


  • العودة أمام الاتحاد؟

    وبعد غيابه عن جميع مباريات الهلال، منذ بداية الموسم الحالي "2026-2027"، جاءت عودة سالم الدوسري إلى التدريبات الجماعية، لتحمل البشرى حول إمكانية لحاقه بمباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد، التي ستقام في العاشر من أكتوبر، ضمن حساب الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي.

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  • Donis Arabia SauditaGetty Images

    ماذا قال دونيس عن مباراة قطر؟

    وبالعودة إلى أحداث "خليجي 27"، فقد ذكر اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، بأنه قد يواجه الخصم الأقوى في البطولة، قبل ملاقاة قطر، في نصف النهائي، مضيفًا أنه من الضروري أن يتمتع اللاعبون بالثقة مع ضغوط المباريات الإقصائية.

    وأكد دونيس أن زكريا هوساوي، الذي تعرض للإصابة أمام العراق في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، لن يكون متاحًا في المباريات المُقبلة، أما عن حسان تمبكتي، فسيتم النظر في حالته قبل اتخاذ القرار المناسب، مشيرًا إلى معاناة الأخضر مع خوض ثلاث مباريات خلال ستة أيام.

    ونوّه المدرب اليوناني بأنه متواجد في السعودية، منذ أن بدأ مع الهلال في عام 2015، وتابع "منذ وصولي إلى المنتخب، حاولت تحليل ما حدث خلال السنوات العشر الماضية، ومعرفة الجوانب التي ينبغي تحسينها، سواءً في الكرات الثابتة أو الاستحواذ، وكذلك استغلال نقاط القوة".

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  • حديث خاض مع كنو

    وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، بأن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، كان حريصًا على حضور الحصة التدريبية، بالأمس، كما دار حديث خاص بينه وبين محمد كنو، لاعب المنتخب السعودي، قبل أن يلحق الأخير بزملائه.

    وشهدت التدريبات مشاركة حسان تمبكتي، في الجزء الأول من التدريبات، فيما غاب جهاد ذكري بعد إصابته بالإنفلونزا، بينما واصل زكريا هوساوي وعلاء آل حجي، برامجهما العلاجية.

  • Akram Afif Qatar 2026Getty Images

    هل يغيب عفيف؟

    في المقابل، أشار الإسباني جوليان لوبيتيجي، المدير الفني لمنتخب قطر، إلى إمكانية عدم مشاركة أكرم عفيف، بسبب معاناته من وعكة صحية، وفي الوقت الذي تحوم فيه الشكوك أيضًا حول مشاركة المعز علي أمام السعودية.

    ونوّه لوبيتيجي بأن المنتخب القطري حضر إلى جدة، بهدف واحد، وهو المنافسة على اللقب، منوهًا بأنه لا مجال للأعذار، وأن لاعبيه يتمتعون بثقة كبيرة ويريدون تقديم مباراة جيدة، في مواجهة السعودية أمام نحو 55 ألف مشجع، والذي يمثل حافزًا بالنسبة لهم.