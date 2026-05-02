مفاجأة .. لاعب مصري "حالي" يقترب من الاعتزال للانتقال إلى الاتحاد بدور خاص!

كشف الناقد السعودي ماجد هود، عن احتمالية عودة المدافع المصري أحمد حجازي إلى صفوف الاتحاد، ولكن في دور مختلف تمامًا عن مهمته كلاعب.

الاتحاد يعيش فترة محبطة خلال الموسم الكروي 2025/2026، وذلك بخسارته جميع البطولات التي تنافس عليها تحت قيادة المدرب سيرجيو كونسيساو، مما ينذر بالكثير من التغييرات الإدارية بالعميد.