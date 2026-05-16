مدة العقد وموعد الإعلان الرسمي وشروط "الانتقالات" .. خطوة واحدة تفصل مورينيو عن العودة لريال مدريد

تقترب عودة جوزيه مورينيو إلى ريال مدريد بخطوات واسعة، حيث أصبح «السبيشال ون» الآن المرشح الوحيد الذي يتم تداول اسمه ويحظى باهتمام حقيقي من جانب الرئيس فلورنتينو بيريز، الذي يصر على استعادة تلك الهالة التي فقدها «الفريق» خلال الموسم الجاري، عن طريق الاعتماد على أحد أكثر المدربين نجاحًا وإثارة للجدل في تاريخ كرة القدم.

المدرب البرتغالي - الذي يوشك على إنهاء تجربته مع بنفيكا بقيادة الرئيس روي كوستا - يستعد بالفعل للتواجد مرة أخرى في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، وهو متحمس للعودة إلى تدريب نادٍ مثل ريال مدريد، وهي فرصة لا يريد البرتغالي أن يفوتها ويطمح في استغلالها إلى أقصى حد.

لذلك قد يكون الأسبوع القادم هو الموعد الحاسم لعودته إلى ريال مدريد.