grafica mourinho perez real madrid
Gabriele Stragapede و علي سمير

مدة العقد وموعد الإعلان الرسمي وشروط "الانتقالات" .. خطوة واحدة تفصل مورينيو عن العودة لريال مدريد

الأمر أصبح قريبًا أكثر من أي وقت مضى

تقترب عودة جوزيه مورينيو إلى ريال مدريد بخطوات واسعة، حيث أصبح «السبيشال ون» الآن المرشح الوحيد الذي يتم تداول اسمه ويحظى باهتمام حقيقي من جانب الرئيس فلورنتينو بيريز، الذي يصر على استعادة تلك الهالة التي فقدها «الفريق» خلال الموسم الجاري، عن طريق الاعتماد على أحد أكثر المدربين نجاحًا وإثارة للجدل في تاريخ كرة القدم.

المدرب البرتغالي - الذي يوشك على إنهاء تجربته مع بنفيكا بقيادة الرئيس روي كوستا - يستعد بالفعل للتواجد مرة أخرى في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، وهو متحمس للعودة إلى تدريب نادٍ مثل ريال مدريد، وهي فرصة لا يريد البرتغالي أن يفوتها ويطمح في استغلالها إلى أقصى حد.

لذلك قد يكون الأسبوع القادم هو الموعد الحاسم لعودته إلى ريال مدريد.

  • مورينيو يعطي الضوء الأخضر

    كما أفاد الصحفي الإيطالي "فابريتسيو رومانو" وأكد على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، فإن عودة مورينيو قد وصلت الآن إلى مراحلها النهائية: بعد المحادثات الأولية والاتصالات المباشرة التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية، أعطى المدرب البرتغالي ضوءه الأخضر الكامل واللامحدود للجلوس مجدداً على مقعد تدريب ريال مدريد.

    وأبدى المدرب المخضرم استعداده التام لبدء فصله الثاني ومغامرته في العاصمة الإسبانية، بعد عدة تجارب غير مبهرة لصاحب الـ63 سنة.

    طلبات البرتغالي

    خلال المفاوضات الإيجابية التي جرت، تلقى مورينيو تطمينات بشأن الأمور التي طرحها فلورنتينو بيريز: من إدارة واختيار اللاعبين للمستقبل - بما في ذلك في سوق الانتقالات وصفقات الخروج والرحيل عن النادي - إلى تحديد الطاقم الفني المتاح له، مروراً ببعض التغييرات التي يجب إجراؤها في القسم المسؤول عن المدربين البدنيين، الذين يتحملون مسؤولية العدد الهائل من الإصابات التي تعرض لها بعض نجوم ريال مدريد، خاصة في الموسمين الماضيين.

    سلسلة من الاتفاقات التي تم التوصل إليها الآن جعلت "السبيشال ون" يبدد كل شكوكه ويقبل شفوياً عرض النادي الإسباني (الذي تشير شائعات من صحيفة آس إلى أنه اتفاق لمدة عامين حتى 30 يونيو 2028).

  • عدم تجديد العقد مع بنفيكا

    وقد جاء هذا الضوء الأخضر متزامناً تقريباً مع تصريحاته - التي خرج بها خلال المؤتمر الصحفي الأخير - حيث أكد مورينيو أنه رفض تجديد العقد الذي عرضه عليه بنفيكا: «تلقى وكيل أعمالي يوم الأربعاء عرضاً خطياً من النادي لتجديد عقدي. ولكني لم أدرس العرض أو حتى نظرت فيه. يمكننا التحدث في الأمر اعتباراً من يوم الأحد. أؤكد مجدداً أنني لم أتواصل مع ريال مدريد. الآن لدينا مباراة إشتوريل، ثم صحيح أن الأسبوع المقبل سيكون مهماً لمستقبلي".

    وأوضح:"وفقًا للاتفاق وعقدي مع بنفيكا، هناك فترة 8-10 أيام لتقييم كل شيء واتخاذ القرار النهائي".

    وهذه الفترة منصوص عليها في العقد مع النادي البرتغالي، حيث يتم التأكيد على مفهوم مهم: مورينيو - في تلك الأيام العشرة الأولى بعد انتهاء الموسم - حر في مغادرة بنفيكا دون دفع أي تعويض.

    وقد حان الوقت لاتخاذ القرار، مما يعني أنه لم يتبق سوى أيام قليلة على عودة مورينيو إلى ريال مدريد.

    خطوة واحدة على عودة مورينيو

    إذن، ما الذي ينقص لإتمام الصفقة والوصول إلى الإعلان الرسمي من جانب النادي الإسباني؟

    فابريتسيو رومانو قال إن الأمر يحتاج إلى الموافقة النهائية من الرئيس فلورنتينو بيريز: سيتعين انتظار نتيجة الانتخابات الرئاسية (المقررة في 23 مايو) لريال مدريد، وبعد ذلك فقط ستتلاشى الشكوك وسيتم الإعلان عن عودة مورينيو - التي أصبحت أمراً مؤكداً - كمدرب للميرينجي.


