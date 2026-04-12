عودة توني كروس! ريال مدريد يستعد للترحيب بعودة لاعب الوسط الأسطوري في دور جديد «مغيّر للعبة»
فراغٌ يريد فلورنتينو بيريز ملأه
بعد عامين من وداعه المؤثر، ترغب الإدارة العليا للنادي في أن يصبح كروس جزءًا من الهيكل الرياضي ابتداءً من الموسم المقبل. ووفقًا لصحيفة AS، فقد تم اتخاذ القرار بالفعل في فالديبيباس، ويرى مدريد أن حضوره حيوي لكلٍ من النمو المؤسسي والرياضي. ولا تزال العلاقة بين كروس ورئيس النادي فلورنتينو بيريز ممتازة، مع الحفاظ على الاحترام المتبادل الذي ميّز فترة وجوده كلاعب كرة قدم. والرئيس نفسه هو الأكثر حماسًا لعودة كروس إلى ما سيظل دائمًا بيته.
وداع أسطوري في القمة
لا تزال صورة كروس وهو يغادر سانتياغو برنابيو باكياً راسخة في أذهان جماهير مدريد. غير أنّ سيناريوه المثالي اكتمل بعد ستة أيام، حين فاز بلقبه السادس في دوري أبطال أوروبا قبل أن يعلّق حذاءه. اعتزل وفق شروطه هو، وبالأناقة التي كان يظهرها دائماً على أرض الملعب، من دون إطالة مسيرة كانت قد أصبحت أسطورية بالفعل. وعلى الرغم من أن ألفارو أربيلوا والجهاز الفني الحالي يمتلكون تشكيلة شابة وموهوبة، فإن حضور كروس يُنظر إليه بوصفه المكمّل المثالي لضمان الاستقرار طويل الأمد للمشروع الرياضي. وستمنح عودته هرمية النادي رؤية كروية مميّزة.
الأكاديمية وصلتها بمدريد
على الرغم من أنه لم يعد جزءًا من منظومة ريال مدريد، فإن كروس لم يغادر العاصمة الإسبانية حقًا. ومع استقرار عائلته بالكامل في حياة مدريد، أطلق الألماني أكاديميته الكروية الخاصة في بواديا ديل مونتي. وقد أتاح له هذا المشروع البقاء على صلة وثيقة بكرة القدم للفئات السنية، ومن المثير للاهتمام أنه أعاده إلى فالدبيباس في عدة مناسبات خلال الأسابيع الأخيرة. وخلال هذه الزيارات مع فرق أكاديميته لمواجهة فرق الفئات السنية في ريال مدريد، أظهر كروس مرة أخرى حكمته بوصفه «مدربًا مُعلِّمًا».
احترامٌ بالإجماع في جميع أنحاء كرة القدم الإسبانية
لقد تجاوزت كاريزما كروس واحترافيته حدود مدريد. ومؤخراً، سافر الألماني إلى فياريال، حيث حظي باستقبال حار من جميع مدربي ومديري نادي قشتالة، الذي يحتل حالياً المركز الثالث في الليغا. وتُعد المكانة الدولية المرموقة سبباً آخر يجعل مدريد يرغب في حسم عودته في أقرب وقت ممكن. وسواء في دور أقرب إلى المستطيل الأخضر أو في الإدارة الرياضية، فإن عودة الأسطورة الألمانية تتجه لتكون الخطوة الاستراتيجية الكبرى للنادي لموسم 2026-27.