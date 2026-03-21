ورغم أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا لن يكون جاهزًا بما يكفي لبدء المباراة في ملعب «بارك دي برانس»، فإن وجوده على مقاعد البدلاء يمثل دفعة تكتيكية مهمة. وقد غاب لاعب نيوكاسل السابق عن جزء كبير من المرحلة الوسطى من الموسم، لكن الجدول الزمني لشفائه يشير إلى أنه سيلعب دورًا محوريًا في المرحلة الأخيرة من الموسم.

وقال سلوت للصحفيين قبل السفر إلى برايتون: "سيكون جاهزاً. السؤال هو ماذا تعني بكلمة "جاهز". إذا كنت تريد اللاعب الذي لعب قبل عام بالضبط ضدنا في نهائي كأس كاراباو، وكان أفضل منا في ذلك اليوم، فسأقول لك إنني أشك في ذلك بعد غيابه لعدة أشهر. لكنني أتوقع أن أتمكن من إشراكه لبضع دقائق".

وأكد الهولندي أنه لا يمكن التعجيل بعملية التعافي، مشيرًا: "لا أستطيع أن أخبركم بالضبط بما أستنتجه من ذلك لأنه لم يتدرب مع الفريق ولو مرة واحدة. لا يمكنك بعد حصة تدريبية واحدة أن تلعب 45 دقيقة أو 90 دقيقة.

"إذا أردنا تنظيم مباراة، فسيكون ذلك في صيغة ثلاثة ضد ثلاثة لأننا لا نملك سوى فيديريكو [تشيسا] وكورتيس [جونز] وجو [جوميز] [باقي لاعبي الفريق الأول في فترة تعافي بعد مباراة غالطة سراي]. لدينا فريق تحت 21 عامًا، لكن أليكس ليس جاهزًا بعد للعب خلال فترة التوقف الدولية. لو كان جاهزًا، لكان مع منتخب السويد".