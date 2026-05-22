عودة الثعلب مورينيو إلى ريال مدريد.. إرث فليك في برشلونة مهدد بالكثير من الأفخاخ!

على مدار الموسمين الماضيين نجح هانزي فليك في فرض سيطرة شبه مطلقة على الساحة الإسبانية مع برشلونة محققًا انتصارات متتالية وألقابًا أعادت الهيبة إلى النادي الكتالوني.

هذا النجاح لم يأت من فراغ بل كان نتاجًا لعمل تكتيكي مكثف واستقرار فني ونفسي داخل غرف الملابس مما جعل الفريق يبدو وكأنه آلة لا تقهر محليًا.

لكن هذه الهيمنة التي استمرت لأكثر من 24 شهرًا تواجه الآن التحدي الأكبر على الإطلاق مع قرب عودة جوزيه مورينيو لقيادة ريال مدريد.

للحفاظ على هذه المكتسبات والاستمرار في القمة يجب على المدرب الألماني أن يدرك أن قواعد اللعبة قد تغيرت وأن الهدوء الذي كان يغلف الأجواء التنافسية سابقًا سيحل محله ضجيج إعلامي ونفسي يتطلب مناعة عقلية استثنائية.



