عواصف وأعاصير.. مباراة فرنسا والعراق في كأس العالم مهددة بالتأجيل!

تتجه الأنظار نحو المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين المنتخب الفرنسي والمنتخب العراقي يوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026. لكن هذه المباراة التي يستضيفها ملعب لينكون فاينانشال فيلد في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، أصبحت مهددة بشكل جدي بالانقطاع أو التأجيل بسبب سوء الأحوال الجوية.

ووفقاً لما ذكرته شبكة "آر إم سي سبورت" الفرنسية، فإن التوقعات الجوية تبدو كارثية، حيث يُنتظر هطول أمطار غزيرة وحدوث عواصف رعدية متواصلة بدءاً من الساعة الثانية ظهراً وحتى السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، وهو ما يتزامن تماماً مع موعد انطلاق صافرة البداية.