قصة غير مروية من عهد تشافي.. عندما أعاد بائع زيت زيتون جوهرة مفقودة لبرشلونة!





لم تكن مسيرة فيرمين لوبيز في أكاديمية النادي الكتالوني تشبه مسارات النجوم الذين يصعدون بسرعة الصاروخ نحو الفريق الأول فبالرغم من انضمامه للنادي في سن مبكرة قادمًا من ريال بيتيس وتميزه بمهارات فنية لافتة إلا أن الشكوك كانت تحاصره دائمًا داخل أروقة مدرسة الناشئين.

كان الجدل يتركز بشكل أساسي حول افتقاره للقوة البدنية والقامة الفارعة مما جعل الكثير من المدربين يترددون في المراهنة عليه كلاعب للمستقبل.

وعندما تسلم تشافي هيرنانديز دفة القيادة الفنية في شهر نوفمبر من عام 2021 لم يكن فيرمين ضمن الأسماء الرنانة المرشحة للتصعيد بل إنه كان يجد صعوبة في المشاركة بانتظام مع فريق الشباب تحت 19 عامًا وهو ما جعل مستقبله مع النادي يترنح على حافة النهاية المبكرة قبل أن تبدأ فعليًا.



