"عهد إنفانتينو انتهى".. تيباس يشن هجومًا جديدًا على رئيس الفيفا ويطالب بثورة في كرة القدم!

شن رئيس الدوري الإسباني هجوماً لفظياً لاذعاً على إنفانتينو، مؤكداً أن فترة رئاسة رئيس الفيفا لكرة القدم العالمية قد وصلت إلى نهايتها بشكل قاطع. وفي مقابلة شاملة مع صحيفة «لوموند»، لم يتردد تيباس في تقييمه للوضع الحالي للهيئة العالمية المسؤولة عن إدارة كرة القدم.

ويأتي توقيت هذا الهجوم في لحظة حساسة بشكل خاص، حيث يأتي بعد فترة وجيزة من اضطرار الفيفا إلى التخلي عن مشروع سري يُعرف باسم «مشروع الفيفا فوروارد»، الذي كان يهدف إلى فتح باب الاستثمار في كيان تجاري أمام مستثمرين من القطاع الخاص الخارجي.

وأكد تيباس أن هذا المشروع الفاشل لم يكن سوى أحد أعراض فشل نظامي أعمق بكثير داخل أروقة السلطة في زيورخ. وقال تيباس بتأكيد: «بالنسبة لي، فقد انقضت فترة جياني إنفانتينو منذ زمن طويل. وأنا لا أقول هذا بسبب الأحداث الأخيرة؛ فقد لاحظت هذا الأسلوب الإداري منذ فترة طويلة، على الرغم من أن الجميع يبدو أنهم اكتشفوه الآن فقط».