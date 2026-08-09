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"عهد إنفانتينو انتهى".. تيباس يشن هجومًا جديدًا على رئيس الفيفا ويطالب بثورة في كرة القدم!
تيباس يطالب بتغيير فوري في قيادة الفيفا
شن رئيس الدوري الإسباني هجوماً لفظياً لاذعاً على إنفانتينو، مؤكداً أن فترة رئاسة رئيس الفيفا لكرة القدم العالمية قد وصلت إلى نهايتها بشكل قاطع. وفي مقابلة شاملة مع صحيفة «لوموند»، لم يتردد تيباس في تقييمه للوضع الحالي للهيئة العالمية المسؤولة عن إدارة كرة القدم.
ويأتي توقيت هذا الهجوم في لحظة حساسة بشكل خاص، حيث يأتي بعد فترة وجيزة من اضطرار الفيفا إلى التخلي عن مشروع سري يُعرف باسم «مشروع الفيفا فوروارد»، الذي كان يهدف إلى فتح باب الاستثمار في كيان تجاري أمام مستثمرين من القطاع الخاص الخارجي.
وأكد تيباس أن هذا المشروع الفاشل لم يكن سوى أحد أعراض فشل نظامي أعمق بكثير داخل أروقة السلطة في زيورخ. وقال تيباس بتأكيد: «بالنسبة لي، فقد انقضت فترة جياني إنفانتينو منذ زمن طويل. وأنا لا أقول هذا بسبب الأحداث الأخيرة؛ فقد لاحظت هذا الأسلوب الإداري منذ فترة طويلة، على الرغم من أن الجميع يبدو أنهم اكتشفوه الآن فقط».
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اتهامات بتدمير جوهر كرة القدم
ويتمحور انتقاد رئيس الدوري الإسباني حول الاعتقاد بأن رؤية إنفانتينو لكرة القدم العالمية تتعارض جوهريًّا مع بقاء البطولات المحلية. وقد أكد على هذا الرأي، مدعيًّا أن النظام الحالي للفيفا يعمل بنشاط على تقويض أسس هذه الرياضة. وقال تيباس للصحافة الفرنسية خلال تقييمه الصريح: «إنفانتينو ليس شخصًا يساهم في نمو كرة القدم». «بل على العكس، فإن مشاريعه تدمر جوهر كرة القدم نفسه: الدوريات الوطنية».
"كرة القدم لا تقتصر على النخبة. بالنسبة لي، انتهت حقبة إنفانتينو. وما يبقى أن نرى هو متى سيصبح ذلك ساري المفعول وكيف ستسير عملية الخلافة. آمل ألا تكون المسألة مجرد استبدال بعض الأشخاص بآخرين، بل إصلاح حقيقي"، أضاف تيباس.
نظام بحاجة إلى إصلاح شامل
وحرص تيباس على الإشارة إلى أن المشاكل التي تواجه هذه الرياضة تتجاوز شخصية فرد واحد، ملمحاً إلى أن ثقافة الفيفا برمتها تتطلب تحولاً جذرياً لمنع تكرار الأخطاء نفسها.
وأشار إلى أن «النظام القديم» يستمر في البقاء حتى عندما تتولى وجوه جديدة المناصب العليا. وقال: «ما يحدث لا يفاجئني. ما يفاجئني هو رد فعل الكثير من الأشخاص الذين ظلوا صامتين لسنوات».
"والمشكلة لا تقتصر على شخص واحد: إنها تتعلق بنظام بأكمله. يمكن للنظام القديم أن يستمر حتى عندما يتغير الأشخاص. فلنأمل أن تتغير الأمور حقاً، وأن يصل قائد جديد، وأن يتم إرساء نظام حوكمة جديد في الفيفا"، أوضح تيباس.
- Getty
تزايد الضغوط على رئاسة الفيفا
يواجه إنفانتينو حاليًا ما قد يكون أصعب فترة في رئاسته، مع تزايد المعارضة من عدة دوائر مؤثرة في أوروبا. وبالإضافة إلى الانتقادات العلنية من تيباس، دعا الاتحاد النرويجي لكرة القدم صراحةً إلى استقالته، كما أفادت التقارير بأن عدة اتحادات أوروبية أخرى سحبت تأييدها الرسمي لولايته المقبلة.
وعلى الرغم من الضغوط الداخلية في أوروبا، لا يزال إنفانتينو يحظى بدعم كبير من مناطق أخرى، بما في ذلك دول كروية كبرى مثل الأرجنتين والمكسيك. ومع ذلك، لا يزال خطر مقاطعة بطولات الفيفا بقيادة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يخيم على المنظمة، مما قد يتسبب في انقسام تاريخي في عالم كرة القدم.
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