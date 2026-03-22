"عندها سيفوز باريس سان جيرمان 10-0": ليفربول يقدم أداءً مروعاً في الدوري الإنجليزي الممتاز

أصدر ستيفن وارنوك، الظهير الأيسر السابق، حكمًا قاسيًا على أداء فريق ناديه السابق عقب الخسارة 1-2 أمام برايتون آند هوف ألبيون يوم السبت. وقال في برنامج "5 Live" على قناة بي بي سي: "إذا ذهبوا إلى باريس ولعبوا بهذه الطريقة، فسوف يفوز باريس سان جيرمان 10-0. كان ليفربول سيئًا للغاية اليوم. لم يكن برايتون قاسيًا وحاول أن يمرر الوقت. لكن باريس سان جيرمان قاسي. هذا أمر مقلق للغاية بالنسبة لليفربول".

بالنسبة لليفربول، كانت الهزيمة أمام "السيغولز" هي الخسارة العاشرة في الدوري هذا الموسم. وهذه هي المرة السابعة فقط التي يخرج فيها حامل اللقب من الملعب خاسراً بهذه الكثرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وينعكس هذا السجل المروع أيضًا على جدول الترتيب. يحتل ليفربول حاليًا المركز الخامس في الترتيب ويبتعد بنقطتين عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا. يحتل أستون فيلا هذا المركز ولديه مباراة مؤجلة. بالإضافة إلى ذلك، يضغط من الخلف كل من تشيلسي وإيفرتون وبرينتفورد، الذين هم على مسافة قريبة.