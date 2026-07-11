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"عندما يدعوك الرئيس" .. هاري كين يكشف كواليس مباراة الجولف مع ترامب!
كين يلتقي بالرئيس الأمريكي
تحدث هاري كين، قائد منتخب إنجلترا، بصراحة عن تجربته في لعب جولة جولف مع ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا.
وكان ترامب هو أول من كشف عن هذا اللقاء لوسائل الإعلام، قبل أن يؤكده كين خلال مؤتمر صحفي عقده في ميامي قبيل مباراة ربع نهائي كأس العالم ضد النرويج.
وأوضح المهاجم البالغ من العمر 32 عامًا أنه قبل دعوة مباشرة من الرئيس قبل حوالي 18 شهرًا أثناء تواجده في المنطقة.
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كين يشيد بمهارات ترامب
خلال المؤتمر الصحفي الرسمي، أعرب كين عن امتنانه العميق لهذه الفرصة الفريدة التي أتيحت له. كما أشاد مهاجم بايرن ميونيخ بمهارة رئيس الدولة في لعب الجولف، معربًا عن أمله في أن يتمكن من الحفاظ على نفس المستوى عندما يبلغ سن الشيخوخة.
ووصف كين التجربة لوسائل الإعلام قائلاً: «لعبت بشكل جيد، بصراحة. لعبنا معاً منذ حوالي 18 شهراً. لقد دعاني للعب عندما كنت في بالم بيتش. لذا، عندما يدعوك الرئيس إلى مكان ما… كانت تجربة غير واقعية إلى حد كبير، مجرد مقابلته ولعب الجولف معه. لعبه للجولف جيد جدًا، بصراحة. آمل أن أتمكن من لعب الجولف بنفس مستواه عندما أبلغ سنه، هذا أمر مؤكد. لذا [كانت] تجربة فريدة. أنا ممتن جدًّا لأنه دعاني للعب".
الإعجاب والدعم المتبادل
وقبل ذلك، كان ترامب قد أشاد علنًا بصفات كين كشخص وكلاعب كرة قدم على منصته «Truth Social» مباشرةً بعد فوز إنجلترا على المكسيك 3-2 في دور الـ16. وقال: «أعتقد أن [هاري] كين لاعب رائع. فقد لعبت معه الجولف وأنا معجب به كثيرًا. إنه لاعب جولف جيد. إنه رائع حقًّا».
بالإضافة إلى الاهتمام الذي حظي به المنتخب الإنجليزي من البيت الأبيض، تلقى «الأسود الثلاثة» دفعة معنوية في الوقت المناسب من السير ديفيد بيكهام، الذي زار حصة تدريبهم في مرافق نادي «إنتر ميامي».
ووصف كين لقاءه مع بيكهام قائلاً: «لقد تمنى لنا التوفيق فحسب، فهو يراسلني بعد معظم المباريات ونبقى على تواصل. إنه مشجع كبير لمنتخب إنجلترا، ونحن جميعاً نعرف مدى أهمية تمثيل إنجلترا بالنسبة له، وأن يكون قائداً، وأن يلعب بالطريقة التي كان يلعب بها في كل مرة يرتدي فيها القميص. كان هناك فقط لدعمنا. كان من الجيد أن ألتقي به، وأن يتحدث معه بعض اللاعبين الآخرين. إنه أسطورة إنجلترا. آمل أن نتمكن من جعله فخورًا بنا غدًا".
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اختبار النرويج ينتظر «الأسود الثلاثة»
تحول تركيز كين الآن بالكامل إلى الملعب، حيث يتطلع إلى قيادة منتخب إنجلترا في مواجهة صعبة ضد النرويج في مباراة ربع نهائي كأس العالم مساء السبت.
ويحظى فريق توماس توخيل بزخم إيجابي كبير عقب فوزه على المكسيك، لكن خط دفاعه يجب أن يظل في حالة تأهب لتحييد التهديد الهجومي للخصم. ويظل تحقيق الفوز في هذه المواجهة التي ستقام في ميامي أمرًا حيويًا لطموحات «الأسود الثلاثة» في حجز مكان لهم في الدور نصف النهائي.
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