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محمود خالد

عنان خلايلة ضد إبسويتش: إنجازه لم يكتمل .. "طلاق جلاسنر" هوى بكريستال بالاس إلى صراع البقاء!

فقرات ومقالات
عنان خلايلة
كريستال بالاس
إبسويتش تاون
الدوري الإنجليزي الممتاز

خسارة دراماتيكية في الدقائق الأخيرة..

أحيانًا لا يكون تألقك في أرض الميدان، كافيًا لأن تنقذ فريقك من بدايته الكارثية، ذلك هو حال عنان خلايلة، الذي قاد كريستال بالاس، للسقوط أمام إبسويتش تاون، بنتيجة (2-3)، في مباراة الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "2026-2027"، التي أقيمت على ملعب سيلهيرست بارك.

فرحة خلايلة بإنجازه، لم تكتمل، بعدما نجح إبسويتش تاون في حسم النقاط الثلاث، عن طريق إيميرسون وليف ديفيس، وزيان فليمينج، في الدقائق 23 و45 و90، بينما سجل خلايلة ويورجن ستراند لارسون، ثنائية بالاس، في الدقيقتين 14 و75.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز اللمحات حول خسارة كريستال بالاس في ميدانه أمام إبسويتش..

  • بالاس ينافس ذاته في "البداية الكارثية"

    مع خسارته الجديدة، أصبحت كتيبة بيير ساج، تنافس على أسوأ بدايات كريستال بالاس عبر تاريخه في الدوري الإنجليزي، حيث جاءت نتائجه خلال الموسم الحالي، ضمن المركز الخامس، بفوز وثلاث هزائم.

    في أولى 4 جولات، كانت ذروة بداية كريستال بالاس الكارثية، في موسم 2017-2018، حيث لم يحصد أي نقطة، بعدما كان بالاس يقارع الكبار.

    هذا يقودنا إلى نقطة أخرى، بالاس وجلاسنر، طلاق بعد حقبة تاريخية، قاد فيها النسور لأول لقب قاري، على مدار 120 عام، بفوزه بدوري المؤتمر الأوروبي، وكلا الطرفين يعيش حالة من التيه، فرغم أن سيناريو أوليفر جلاسنر، أفضل نسبيًا مع انتقاله لتدريب نوتنجهام فورست، حيث حقق فوزه الأول في البريمييرليج، اليوم أمام أستون فيلا، مقابل خسارة وتعادلين، إلا أن المدرب النمساوي عانى أيضًا من بداية "كارثية"، ودع فيها فريقه مبكرًا من كأس الرابطة، من الدور الثاني، أمام ليدز يونايتد.

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  • خلايلة .. فرحة لم تكتمل


    ما أن نجح في هز شباك إبسويتش، حتى ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، احتفالًا به من حيث جاء، فخلايلة، الذي ينحدر من أصول عرب 48، أو عرب الداخل، كان مثار إعجاب كبير بما يقدمه في أرض الميدان، ما بين توجيه رسائل إلى برشلونة بالالتفات لموهبته، وحسرة إنتر على ضياع فرصة التعاقد معه.

    ولكن، ما يمكن وصفه بأن الفرحة الخاصة به لم تكتمل، ليس فقط بسبب الخسارة، وإنما بسبب إهدار خلايلة، لفرصة ربما كانت لتضمن نقطة على الأقل لكريستال بالاس، في الدقيقة 79، عندما استقبل عرضية متقنة، وكان في وضع يسمح له بالتسديد داخل منطقة الجزاء، إلا أنه فاجأ أصحاب الأرض، بتسديدة مرت بعيدًا عن المرمى.


  • حظ عاثر يواجه ساج

    بيير ساج، القادم من الدوري الفرنسي، بعدما كتب التاريخ مع رفاق سعود عبد الحميد، بقيادته للفوز بكأس فرنسا، ووصافة (ليج 1) والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، أظهر قسوته باستبعاد جايدي كانفوت، واصفًا قراره بأنه "رياضي" بعد أدائه الضعيف أمام فولهام.

    العنوان الأبرز لمباراة إبسويتش، هي "الحظ العاثر لساج"، لأكثر من سبب؛ أولًا بسبب لقطة هدف تعادل إيمرسون، الذي شهد توقفًا من مدافعي بالاس، ظنًا أن الظهير الأيسر ديفيس كان متسللًا في بداية الهجمة، والثاني هو هدف ديفيس الذي جاء من انحراف الكرة من عرضية دارا أوشيا، بعد اصطدامها بكتف إيمرسون، ومن ثم وصولها إلى لاعب إبسويتش، والثالث بسبب طرد ديساسي بعد تدخله بتهور كبير نحو جاك كلارك.

    الرابع كما ذكرت، في فرصة خلايلة الضائعة، والتي جاءت من لعبة متكررة لكريستال بالاس، في استغلال التحركات على الطرف الأيمن، لسحب الخطوط الخلفية، ومن ثم ترك مساحة لخلايلة قبل إرسال عرضية إليه، استغلها بنجاح في الهدف، وأهدر معها فرصة حاسمة.

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  • كلمة أخيرة..

    بينما كان عنان خلايلة يخطف الأضواء، بهدفه ومهامه المتعددة التي جعلته بمثابة لاعب الوسط الأيمن، والظهير والمهاجم الهدّاف أيضًا، جاء إبسويتش ليقضي على فرحته، ويقتنص فوزًا مثيرًا في الدقائق الأخيرة.

    ولكن، ربما كان هدفه الأول في البريمييرليج، بمثابة ستار على ضعف أرقامه في العديد من النواحي، حيث فشل في محاولات الأربع لإرسال كرات عرضية، ودقة تمريراته القصيرة التي بلغت 68%، وأيضًا إرسال كرة طويلة ناجحة من أصل ثلاث، فضلًا عن خسارته الاستحواذ على الكرة "19" مرة، إلا أنه يحسب له أيضًا مهاراته الدفاعية، في استعادة الكرة 4 مرات وتشتيتها 3 مرات، فضلًا عن تفوقه في لعبة الواحد ضد واحد.

    ولكن، بحسب المؤشرات الأولية، فإن تألق خلايلة اصطدم بواقع كريستال بالاس الأليم، الذي يبدو وكأنه سينافس على البقاء هذا الموسم.

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