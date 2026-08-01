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علي سمير

سجل أمام يان سومير وأصبح مطلوبًا في ليفربول .. خلايلة يقود سان خيلواز للسوبر البلجيكي بمساعدة "ماك أليستر"!

فقرات ومقالات
عنان خلايلة
كلوب بروج ضد يونيون سانت جيلواز
كلوب بروج
يونيون سانت جيلواز
السوبر البلجيكي
كيفن ماك اليستير
يان سومر
ليفربول

تاريخ جديد يكتبه النادي العائد للحياة بعد سنوات من الاختفاء

ساهم الجناح صاحب الأصول العربية الإسرائيلية، عنان خلايلة، في حصول فريقه يونيون سان خيلواز، على بطولة كأس السوبر البلجيكي، بعد التفوق على كلوب بروج.

خلايلة لم يبدأ اللقاء كأساسي، بل ظهر كبديل في الشوط الثاني بالدقيقة 61، وتمكن من مساعدة فريقه في العودة للمباراة بعدما كان متأخرًا بهدف دون رد سجله نيكولو تريسولدي.

سان خيلواز سجل التعادل لتصبح النتيجة 1/1 بعد نزول خلايلة، وذلك عن طريق كيفين ماك أليستر شقيق أليكسيس نجم ليفربول المعروف، وبعدها لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز بالسوبر المحلي.

فريق خلايلة كان صاحب الأفضلية في ركلات الترجيح، بعدما انتصر بنتيجة 5/4، حيث سجل جميع ضرباته، بينما أضاع شيفيو تساوا ركلة للفريق الخصم.


  • Grafica Calciomercato Khalaili Inter 2026 16.9Calciomercato/Getty Images

    ماذا قدم خلايلة؟

    من ناحية تهديد المرمى، فلم يقدم خلايلة أي شيء يذكر، حيث لم يسدد أي كرة سواء على المرمى أو خارجه، واكتفى بالاقتراب على استحياء من مناطق الخطورة.

    وعلى رأس الظواهر السلبية التي شابت أداء اللاعب صاحب الأصول العربية - الإسرائيلية، هي التمريرات الخاطئة، حيث لعب 10 تمريرات صحيحة فقط من أصل 17 بنسبة 59%.

    وأما بالنسبة للمراوغة التي تعتبر من نقاط قوة خلايلة، فلم ينجح اللاعب أيضًا في العبور من لاعبي الخصم ولو لمرة واحدة، بوصول عدد مراوغاته إلى الرقم "0".

    وخسر خلايلة الكرة في 11 مناسبة، ولكن أهم ما فعله في هذه المباراة، هو تداخله بشكل واضح في جميع المواقف حتى وإن أخطأ، مع قدرته على حمل الكرة تجاه مناطق خطورة الخصم، وهو ما احتاجه سان خيلواز كثيرًا من أجل جلب التعادل.

    وأخيرًا، عندما جاء دوره للتسديد في ركلات الترجيح، تمكن خلايلة من تسجيل الضربة الثانية لسان خيلواز، ليساهم في منح فريقه لقب السوبر الثمين.

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    لم يكن في أفضل مستوياته ولكن

    الجناح الشاب كان على أعتاب الانتقال لصفوف نادي إنتر الإيطالي في شهر يوليو الماضي، حيث تم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة، قبل تعثرها في الوقت القاتل بسبب عدم حصول خلايلة على التصريح الطبي.

    العروض لم تتوقف، والعديد من الأندية لا تزال تراقب وضع خلايلة، والغريب أن هدفه من ركلة الترجيح أمس، الجمعة، جاء في شباك يان سومير، حارس إنتر السابق، ليعود اسمه من جديد للظهور أمام جماهير الفريق الإيطالي.

    نوتنجهام فورست تقدم هو الآخر بعرض رسمي لضم الجناح البالغ من العمر 21 سنة، ولكن ناديه رفض بحجة الرغبة في الحصول على مقابل مالي أكبر من الـ20 مليون يورو التي تم التقدم بها.

    وبعد مساهمته في الفوز بكأس السوبر، يبدو أن مطالب سان خيلواز سترتفع، حيث تلقى اللاعب إشادات واسعة على ما قدمه ضد كلوب بروج، وجذبه للاهتمام من خلال قدراته البدنية المميزة ومحاولاته المستمرة لاختراق دفاعات الخصم.

    بل وصل الأمر كذلك إلى مطالبة بعض جماهير ليفربول بالتعاقد مع اللاعب كخيار بديل، بجوار برادلي باركولا لاعب باريس سان جيرمان لتعزيز خط هجوم الفريق.

  • SOCCER SUPER CUP CLUB BRUGGE VS UNION SGAFP

    تاريخ جديد لسان خيلواز

    بعيدًا عن الاهتمام المتزايد بخلايلة، ورغبة نوتنجهام فورست في العودة بعرض جديد، إلا أن النادي البلجيكي أثبت مرة أخرى أنه يعيش طفرة استثنائية غير مسبوقة، أعادته للصورة من جديد بعد سنوات من الاختفاء.

    لقب السوبر الذي فاز به سان خيلواز أمس مع المدرب ديفيد هوبيرت، هو الثاني له في تاريخه، وكان الأول في موسم 2024/2025، استمرارًا للطفرة الحديثة التي يمر بها النادي.

    سان خيلواز حصل على 12 لقبًا للدوري البلجيكي، آخرهم كان في موسم 2024/2025، ولكن المثير أن المرة السابقة لهذا الانتصار كانت في موسم 1934/1935، مما يشير إلى عودة النادي للحياة من جديد بعد عقود من الزمن.

    وبالنسبة لبطولة الكأس، فقد فاز بها مرتين في العصر الحديث بموسمي 2023/2024 و2025/2026، وذلك بعد غياب طويل للغاية منذ الحصول عليها في 1914!

    تاريخ جديد يُكتب للفريق البلجيكي، ويبدو أن خلايلة قد يستمر ليكون جزءًا من هذه الطفرة، إذا لم يتقدم أحدهم بعرض لا يُرفض للتعاقد معه هذا الصيف.

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