منتخبان في عائلة واحدة .. ابن عم عنان خلايلة يسير عكس التيار ويتجه لتمثيل منتخب فلسطين

انقسام بين عائلة عنان خلايلة لاعب كريستال بالاس، ففي الوقت الذي قرر فيه شقيقه اللعب للمنتخب الإسرائيلي، اتجه ابن عمه إلى خيار آخر تمامًا.

خلايلة ظهر على الساحة الأوروبية بشكل واضح خلال الأشهر الماضية، وذلك بعد تألقه مع أونيون سان خيلواز البلجيكي، مما أدى لانتقاله إلى صفوف كريستال بالاس الإنجليزي مقابل 24.50 مليون يورو، بعد فشل انضمامه لإنتر الإيطالي.



