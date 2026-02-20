Goal.com
عمر مرموش يعرف نقطة ضعف نيوكاسل، لكن المصري يحتاج إلى تخفيف عبء تسجيل الأهداف عن إرلينج هالاند في مانشستر سيتي بشكل مستمر

إذا أراد مانشستر سيتي أن يحظى بأفضل فرصة للفوز على نيوكاسل يوم السبت، فهناك خطوة بسيطة للغاية يمكن أن يتخذها بيب جوارديولا: إشراك عمر مرموش. سجل المهاجم المصري خمسة أهداف في مباراتيه الأساسيتين ضد نيوكاسل، حيث شكلت أهدافه ضد فريق إدي هاو 41 في المائة من إجمالي أهدافه منذ وصوله إلى ملعب الاتحاد في يناير الماضي.

أعلن مرموش عن وصوله إلى مانشستر سيتي بثلاثية مذهلة في الفوز 4-0 على نيوكاسل في ثالث مباراة له فقط بعد انتقاله من أينتراخت فرانكفورت قبل عام مقابل 63 مليون جنيه إسترليني. وكان بنفس القسوة في مباراة الإياب من نصف نهائي كأس كاراباو في وقت سابق من هذا الشهر، حيث سجل هدفين في غضون 22 دقيقة ليحسم المباراة لصالح سيتي ويضمن تأهله إلى ويمبلي لمواجهة أرسنال.

ولكن بصرف النظر عن سجله المثير للإعجاب ضد نيوكاسل، لم يبرر مرموش بعد سعره. لم يشارك سوى في أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ورغم أن هذا العدد المنخفض يرتبط إلى حد كبير بوصول مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية وغيابه لأكثر من شهر بسبب إصابة في الركبة، إلا أنه يدل أيضًا على صعوبة المنافسة على مكان في التشكيلة الأساسية لمانشستر سيتي مع إرلينج هالاند.

يواجه مرموش الآن منافسة أكبر على مكانه بعد وصول أنطوان سيمينيو في يناير، وقد بدأ المهاجم السابق لبورنموث مسيرته بقوة، حيث سجل في شهره الأول مع مانشستر سيتي أهدافًا أكثر مما سجل مرموش طوال الموسم. لذا، مع اقتراب نهاية الموسم، حان الوقت لكي يظهر مرموش الحقيقي ويبدأ في تقديم نصيبه من الأهداف التي يحتاجها مانشستر سيتي لضمان الفوز باللقب.

    تأثير فوري

    كان مرموش خيارًا واضحًا لتعزيز هجوم مانشستر سيتي المتعثر وسط سلسلة النتائج السيئة في الجزء الأول من الموسم الماضي، بعد أن سجل 19 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة مع أينتراخت فرانكفورت. تم إشراكه مباشرة في تشكيلة مانشستر سيتي، حيث لعب 14 مباراة من أصل 16 مباراة متبقية في الدوري هذا الموسم، كما شارك في أربع مباريات من أصل خمس مباريات في كأس الاتحاد الإنجليزي، بما في ذلك المشاركة في نصف النهائي والنهائي.

    في معظم الأحيان، شارك في الهجوم مع هالاند، باستثناء فترة غياب النرويجي لمدة خمسة أسابيع بسبب إصابة في الكاحل، وبالإضافة إلى ثلاثيته ضد نيوكاسل، سجل مرموش أهدافًا ضد برايتون وليستر سيتي وكريستال بالاس ومرتين ضد بورنموث، وسجل هدف الفوز في مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد تشيريز قبل أن يسجل هدفًا رائعًا في مايو تم اختياره كأفضل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

    الشيء السلبي الوحيد كان عندما أهدر مرموش ركلة جزاء أمام دين هندرسون في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الذي خسره فريقه أمام كريستال بالاس، على الرغم من أن هالاند تعرض لانتقادات أكثر لتنصله من المسؤولية في ويمبلي.

    "لا يصدق لمدة ثلاثة أشهر"

    وقال جوارديولا عن تأثير مرموش عندما تحدث في يناير: "في الموسم الماضي، عندما وصل، كان أداءه مذهلاً لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر. بدونه، كان من المستحيل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا أو الوصول إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. إنه لاعب مميز، ليس كبيراً في السن، وليس صغيراً، ولكن لديه مجال للتحسن وحس تهديفي [مع] طاقة ديناميكية في جريه، وهو أمر جيد حقاً".

    لم تكن هذه المرة الأولى التي يتسم فيها جوارديولا بالصراحة الشديدة في تقييمه، ومن الإنصاف القول إن مرموش واجه صعوبة في مواصلة أدائه المثير في بداياته في إنجلترا. سجل هدفًا واحدًا فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ضد ولفرهامبتون، بينما سجل أهدافه الثلاثة الأخرى في كأس كاراباو.

    يكافح من أجل كسب البداية

    ما ينبغي أن يثير قلق المهاجم أكثر هو أنه نادراً ما يتم استدعاؤه. لم يشارك مرموش في أي مباراة في الدوري لمدة تزيد عن أربعة أشهر، ولم يحصل على فرصته إلا عندما أجرى جوارديولا تغييرات جذرية في تشكيلته، بينما اضطر في الحالات الأخرى إلى الاكتفاء ببضع دقائق من على مقاعد البدلاء.

    في حين أن المدرب لم ير أي مشكلة في إشراك مرموش إلى جانب هالاند في الموسم الماضي، بدا أنه سيختار أحدهما على حساب الآخر في معظم مباريات هذا الموسم. ومع تسجيل النرويجي 25 هدفًا بين أغسطس وديسمبر، كان من الواضح أن هناك فائزًا واحدًا فقط في هذه المنافسة.

    من شريك في الهجوم إلى بديل

    لكن بينما كان مرموش يشارك في كأس الأمم الأفريقية، أصيب هالاند بالإرهاق لكونه المهاجم الوحيد المتاح لمانشستر سيتي، حيث خاض تسع مباريات دون أن يسجل أي هدف من اللعب المفتوح. كما تراجعت نتائج الفريق الذي فشل في الفوز بأي من مبارياته الأربع الأولى في الدوري عام 2026.

    ازدادت أهمية مرموش بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده، حيث لعب في جميع مباريات مانشستر سيتي الثماني في جميع المسابقات، بما في ذلك خمس مباريات أساسية. تم اختياره بشكل مفاجئ في التشكيلة الأساسية لمباراة ليفربول إلى جانب هالاند، وبدأ معه أيضًا ضد غلطة سراي، على الرغم من أنه لم يقدم أداءً رائعًا في أي من المباراتين وتم استبداله في كل مرة.

    أفضل أداء له في هذه السلسلة كان عندما لعب بمفرده في الهجوم ضد ولفرهامبتون ونيوكاسل.

    أذهلتني سيمينيو

    كان من الملاحظ أن غوارديولا، عندما أشاد بمارموش بعد مباراة وولفز، أكد أنه يرى اللاعب المصري "مهاجمًا أكثر منه جناحًا". ومع ذلك، كان مارموش يميل إلى اللعب على الجانب الأيسر من تشكيلة مانشستر سيتي 4-1-4-1 عندما يلعب مع هالاند، بينما كان يقود الهجوم فقط عندما كان النرويجي غائبًا.

    تأثرت آماله في الحصول على دور في الجناح بسبب سيمينيو، الذي بدأ آخر خمس مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز وكان في حالة رائعة، حيث سجل خمسة أهداف وصنع هدفين في تسع مباريات حتى الآن. يمكن للمهاجم الغاني اللعب على الجانب الأيسر والأيمن، كما لعب في خط الهجوم مع هالاند ضد فولهام.

    يقول الكثير عن قسوة مانشستر سيتي أن مرموش قد تم استبداله بلاعب جديد آخر بعد عام واحد فقط من انضمامه، في حين أن عودة سافينهو وجيريمي دوكو من الإصابة قريبًا من شأنها أن تخلق المزيد من المنافسة في خط الهجوم. هذه أخبار رائعة لمانشستر سيتي الذي يتنافس على الفوز بأربعة ألقاب خلال الأشهر الثلاثة ونصف المقبلة، ولكنها تثير التساؤل عما إذا كان مرموش سيتمكن من الارتقاء بمستواه أم سيبقى على مقاعد البدلاء، مما قد يدفعه إلى اتباع خطى جوليان ألفاريز في أن يكون بديلاً لهالاند ويرغب في الرحيل.

    الكؤوس أم الدور الرئيسي؟

    سيتوقف الأمر على ما إذا كان طموح مرموش الرئيسي هو أن يكون جزءًا من فريق شديد التنافسية يقاتل من أجل كل لقب أم أنه يريد أن يصنع اسمًا لنفسه. نظرًا لوفرة المهاجمين في سيتي، فإن مهمته ستكون صعبة إذا أراد تحقيق الهدف الثاني، لكن الفوز بالألقاب قد يرضيه.

    وقال عند وصوله إلى إتيهاد: "لا يمكنني إنكار رغبتي في الفوز بالألقاب. مانشستر سيتي هو النادي الأكثر نجاحًا في إنجلترا منذ سنوات عديدة، لذا أعلم أنني أنضم إلى بيئة ناجحة وثقافة ناجحة. أريد أن أتعلم من الجهاز الفني وزملائي في الفريق، وأريد أن أصبح عضوًا مهمًا في هذا الفريق الناجح".

    كان مرموش محظوظًا للانضمام إلى سيتي خلال أحد الموسمين الوحيدين اللذين لم يفز فيهما غوارديولا بأي لقب، ولكن هناك شغف متجدد حول الفريق وإيمان واضح بأنهم يمكنهم مواصلة مطاردة أرسنال في سباق اللقب. ونيوكاسل، العقبة التالية لسيتي في تلك الرحلة، هو بالصدفة الخصم المفضل لمرموش.

