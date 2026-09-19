أبو تريكة لم يظلمه .. مرموش "الضائع" ظن أنه مارادونا في الإحماء فوجد نفسه أسوأ من نيكولاس جاكسون ضد أستون فيلا!

توتنهام لم يفز ومرموش لم يفعل أي شيء .. أنباء ليست جديدة بالنسبة لأي مشجع أو متابع بالدوري الإنجليزي الممتاز، الاختلاف فقط في النتيجة واسم الفريق المنافس.

تريد تحقيق الانتصار في البريميرليج؟ إذن توتنهام في خدمتك، أستون فيلا حقق فوزه الأول في البطولة، اليوم، السبت، بالجولة الخامسة من عمر المسابقة.

3 أستون فيلا وتوتنهام 2 "مع هدف ملغي إن كان ذلك يجعل الأمور أقل قسوة"، في تجسيد واضح للمعاناة التي يعيشها المدرب روبرتو دي زيربي في تجربته الكارثية مع النادي اللندني.

في الوقت الذي يتمتع فيه آرسنال بانطلاقة مميزة بالبريميرليج، يأتي توتنهام ليمثل الجانب المظلم من شمال لندن، وذلك بعد تجرع مرارة الهزيمة 3 مرات والتعادل في مباراتين، بأول 5 مباريات من البطولة.

يوهان مانزامبي سجل الأول لصالح أستون فيلا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بينما أضاف نيكولاس جاكسون الثاني بالدقيقة 67، وأحرز إيميليانو بوينديا الثالث في الدقيقة 80 من تسديدة رائعة، وجاءت ثنائية أصحاب الأرض عن طريق كونور جالاجر ويان بول فان هيكي، في نتيجة ترسم البداية المُحبطة لتوتنهام لموسم 2026/2027.

وبعيدًا عن كل ذلك .. نحن بحاجة للحديث عن ما قدمه عمر مرموش، أو بمعنى أدق : كل ما لم يفعله المحترف المصري!