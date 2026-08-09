صيحته تدعو للشفقة لا للسخرية .. حال عمر مرموش أمام أتلتيكو مدريد ينقلب 180 درجة وجمهور مانشستر سيتي في حيرة من أمره!

عودٌ أحمد .. أخيرًا عاد المهاجم المصري عمر مرموش لزيارة الشباك بعد صيام دام طويلًا، وقد حدث هذا من بوابة كبير مدريد "أتلتيكو"، حتى وإن كان وديًا، لكنها قد تكون بوابة لعودة مكتملة.

كتيبة إنزو ماريسكا حققت الفوز أمام أتلتيكو مدريد بثلاثية مقابل هدف وحيد، في إطار جولة آسيا الودية، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد 2026-27.

كتيبة دييجو سيميوني تقدمت أولًا بهدف الموهبة الصاعدة خورخي دومينجيز قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.









فيما كانت العودة عن طريق عمر مرموش بهدفين في دقيقتين 57 و59 من عمر المباراة، قبل أن يضيف البديل ريان آيت نوري في الدقيقة 90 الهدف الثالث.

ولتسليط الضوء أكثر على ما قدمه عمر مرموش أمام أتلتيكو مدريد، دعونا نستطرد في السطور التالية..



