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زهيرة عادل

صيحته تدعو للشفقة لا للسخرية .. حال عمر مرموش أمام أتلتيكو مدريد ينقلب 180 درجة وجمهور مانشستر سيتي في حيرة من أمره!

فقرات ومقالات
عمر مرموش
مانشستر سيتي ضد أتلتيكو مدريد
مانشستر سيتي
أتلتيكو مدريد
وديات الأندية

ماذا قدم النجم المصري في ودية أتلتيكو مدريد؟

عودٌ أحمد .. أخيرًا عاد المهاجم المصري عمر مرموش لزيارة الشباك بعد صيام دام طويلًا، وقد حدث هذا من بوابة كبير مدريد "أتلتيكو"، حتى وإن كان وديًا، لكنها قد تكون بوابة لعودة مكتملة.

كتيبة إنزو ماريسكا حققت الفوز أمام أتلتيكو مدريد بثلاثية مقابل هدف وحيد، في إطار جولة آسيا الودية، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد 2026-27.

كتيبة دييجو سيميوني تقدمت أولًا بهدف الموهبة الصاعدة خورخي دومينجيز قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.



فيما كانت العودة عن طريق عمر مرموش بهدفين في دقيقتين 57 و59 من عمر المباراة، قبل أن يضيف البديل ريان آيت نوري في الدقيقة 90 الهدف الثالث.

ولتسليط الضوء أكثر على ما قدمه عمر مرموش أمام أتلتيكو مدريد، دعونا نستطرد في السطور التالية..


  • نسخة مصر "الكارثية" تحضر

    إن كان هناك مشجع مصري قد تابع مواجهة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد فمؤكد أن ذكريات كأس العالم 2026 "السيئة" - على المستوى الفردي للاعب - قد حضرت في ذهنه، وعاد لانتقاد مرموش بشراسة حتى وإن كانت مجرد مباراة ودية وليست لمنتخب الفراعنة.

    مرموش قدم واحدة من أسوأ نسخه مع مصر في كأس العالم 2026، حيث كان مجرد جسد في الملعب دون حتى محاولات حقيقية للمشاركة في اللعب .. وقد اصطحب تلك النسخة معه في الشوط الأول من مواجهة أتلتيكو مدريد.

    في ذاك الشوط، سنحت ثلاث فرص شبه محققة للسيتيزينز، لكن المهاجم المصري تعامل مع جميعها برعونة .. كي ترى بعينك – إن لم تتابع مباشرة – ملخص أداء مرموش بتلك الـ45 دقيقة، يمكنك أن تنظر للقطة التي اختارت قناة "أبوظبي" الناقلة للقاء، أن تعرضها من بين كافة فرص السيتي، عبر حسابها على منصة "إكس"..

    نتحدث عن الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، حيث عمر مرموش في انفراد بحارس المرمى يان أوبلاك، لكنه يقرر التسديد في جسده بعدما أغلق عليه الزاوية، صحيح أن المصري كان متسللًا بالأساس، لكنها لقطة تلخص مجمل أدائه في ذاك الشوط.



    وإحقاقًا للحق في ختام هذه الجزئية، فإن حالة مرموش لم تختلف كثيرًا عن حالة بقية زملائه في الشوط الأول، حيث كانوا الأكثر خلقًا للفرص، لكن دون فعالية حقيقية على المرمى.

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  • انقلاب الحال 180 درجة

    انس كل ما ذكرناه في السطور السابقة، فعمر مرموش خلع رداء نسخة مصر السيئة في كأس العالم 2026 بين شوطي مواجهة أتلتيكو مدريد الودية، ونزل بعقلية مختلفة تمامًا في الـ45 دقيقة الثانية.

    مرموش في أول ربع ساعة من الشوط الثاني، شكّل ثنائية رائعة مع أنطوان سيمينيو، أسفرت عن تسجيل هدفين في غضون دقيقتين تقريبًا، ومن نفس اللعبة المكررة، حيث عرضية أرضية متقنة من الغاني من الجهة اليسرى إلى المصري المتمركز بشكل جيد داخل منطقة جزاء الخصم، ومن ثم التسديد بسهولة في مرمى الفريق المدريدي.



    الهجمتان ظهر بهما الفارق الكبير بين عمر مرموش حينما يستسلم للعب السهل والتمركز "بلا هدف" داخل منطقة الـ18، وبين المحاولة الحقيقية للوصول للمرمى.

    حتى على صعيد اللعب الجماعي والمشاركة في بناء اللعب، اختلف صاحب الـ27 عامًا كليًا عما كان عليه بالشوط الأول، فقدم بعض المساهمات الدفاعية، بعدما كان مقتصرًا دوره على التواجد حول منطقة جزاء أتلتيكو.



  • "صيحة" تنفيس غضب وليست مبالغة .. فلا داعي للسخرية

    بخلاف الفارق الكبير بين مستوى مرموش في الشوط الأول بودية مانشستر سيتي أمام أتلتيكو مدريد ونظيره الثاني، احتفال النجم المصري كذلك لفت الأنظار..

    أطلق صاحب الـ27 صيحة احتفالًا بهدفه في الشباك المدريدية، ما عرضه لبعض السخرية على منصات التواصل الاجتماعي، كونها في الأخير مجرد مباراة ودية، بينما يظن البعض أن تلك الصيحات تقتصر على دوري أبطال أوروبا أو مباريات الحسم في البطولات المحلية وما شابه.



    لكن هل تعلم عزيزي الساخر من "صيحة مرموش" أن آخر هدف سجله كان قبل أربعة أشهر، ومن حينها خاصمته المستديرة؟ .. ذاك الهدف كان في شباك كريستال بالاس، ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي.

    ومنذ ذلك الحين، لم يسجل مرموش أي هدف سواء مع السيتي (خاض الفريق 5 مباريات بعدها) أو مع المنتخب المصري (7 مباريات) .. مدة زمنية طويلة على من اعتاد على إمطار الشباك بالأهداف كل مباراة تقريبًا مع آينتراخت فرانكفورت من قبل.

    لذا ربما كمشجع ترى أنها "صيحة" مبالغة من مرموش، لكن بالأحرى هي "صيحة غضب" من اللاعب تجاه نفسه في المقام الأول لسوء مستواه طوال الأشهر الماضية، وكذلك من الساحرة المستديرة التي عاندته.







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  • ماذا على مرموش أن يفعل الآن؟

    إن نظرنا إلى حال بعض جمهور مانشستر سيتي في رد فعله على ما قدمه مرموش أمام أتلتيكو مدريد، فالبعض بدأت نبرته تتغير، مستبشرًا بثنائية مرموش – سيمينيو، مؤيدًا لبقائه في الموسم المقبل.



    في المقابل، تهتم بعض الأندية بضم المهاجم المصري، وعلى رأسها توتنهام، فيما يؤكد إنزو ماريسكا؛ المدير الفني للسيتي، أن مصيره سيتحدد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، دون تمسك ببقائه في صفوف الفريق.

    وبين هذا وذاك، ماذا على عمر مرموش أن يفعل؟

    إن كنت مكان مرموش، فحتمًا ستدور في ذهنك فكرة: "لأقاتل هنا لموسم آخر تحت قيادة فنية جديدة مع ماريسكا، فقد رحل بيب جوارديولا الذي جمدني على مقاعد البدلاء ولم يكن على قناعة تامة بي!".

    لكن ونحن في عام تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، وبعد كأس عالم مخيب، قد يكون من الأفضل الرهان على شيء أكثر ربحًا من محاولة إقناع ماريسكا والبقاء تحت ظل المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، وهذا الرهان موجود في توتنهام أكثر منه في السيتي، في ظل الغيابات في ذاك المركز به.

    هناك عرض كذلك من برشلونة، لكن قد يكون الضغط في توتنهام أقل في عام يريد به مرموش إعادة اكتشاف نفسه، بدلًا من المغامرة بخطوة كبيرة، قد تكون "صعودًا للهاوية".

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