صراع عمر السومة وعبدالرزاق حمدالله التاريخي يتحوّل إلى "إهدار الفرص الغريبة".. ولمّ لا يحدث هذا "السيناريو الجنوني" مع كريستيانو رونالدو!

في صفحات التاريخ الذهبي لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، نُقِش اسمي السوري عمر السومة والمغربي عبدالرزاق حمدالله؛ بحروفٍ من نور.

السومة وحمدالله كانا بمجرد ملامستهما للكرة داخل منطقة الجزاء، تصمت المدرجات في مختلف الملاعب السعودية؛ انتظارًا لهز شباك الخصوم.

"كابوس" الثنائي السوري والمغربي المخضرم، الذي كان يؤرق المدافعين لسنواتٍ عديدة للغاية؛ بدأ يختفي تدريجيًا في الفترة الأخيرة.

هذا الاختفاء التدريجي أوصلنا إلى ما نُشاهده في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ حيث لم يعد السومة وحمدالله يرعبان الخصوم، مع ناديي الحزم والشباب تواليًا.

نعم.. ذلك ظهر جليًا في تعادل الحزم (1-1) مع نادي نيوم، والشباب مع فريق الفتح بـ"نفس النتيجة"، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، بعض النقاط المُهمة للغاية؛ عقب ظهور السومة وحمدالله ضد نيوم والفتح تواليًا، مساء اليوم الثلاثاء..