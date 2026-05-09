أهدر فرصة "هاتريك نادر": الساحة أمامك خالية يا السومة .. أنت في موضع قوة فافرض شروطك كما شئت!

السومة يقود الحزم للتعادل مع النجمة..

رغم كونها مواجهة خارج الحسابات، بين فريقين أحدهما هابط رسميًا، والآخر ضمن البقاء، إلا أنها كانت "ملحمية"، كتبها النجمة والحزم، بتعادل إيجابي بنتيجة (2-2)، ضمن حساب الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة دوري روشن السعودي.

النجم السوري عمر السومة، يخوض تحديًا من نوع خاص، في الوصول إلى الأمتار الأخيرة، حيث يواصل إثبات ذاته، كهدّاف تاريخي لدوري المحترفين السعودي، في ظل غموض مستقبله، بعد انتهاء عقده مع الحزم في الصيف المُقبل.

فوق أرض ميدان مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، جاءت ثنائية النجمة، عن طريق فيليبي كاردوسو وناصر الهليل، في الدقيقتين 3 و45+2، فيما وقع عمر السومة وعبد العزيز الضويحي على هدفي الحزم في الدقيقتين 8 و42.

ماذا فعل السومة في مباراة النجمة والحزم؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

    كاراسكو ليس المستفيد الوحيد

    يبدو أن البلجيكي يانيك كاراسكو، مهاجم الشباب، ليس الوحيد المستفيد من غياب عبد الرزاق حمد الله، بعدما ذكرنا بأنه تحرر نفسيًا في أرض الميدان، في ظل عدم زميله المغربي بعد أزمته الأخيرة.

    اليوم، وجدنا أن عمر السومة أيضًا، تحرر نفسيًا من غياب حمد الله، وبدت الساحة خالية أمامه، من أجل مواصلة الابتعاد في صدارة الهدافين التاريخيين للدوري السعودي للمحترفين.

    السومة قدم عروضًا قوية، وهدد مرمى النجمة، في أكثر من مناسبة، وكأنه بات لا يشعر بأنه تحت ضغط المنافسة على الصدارة التاريخية، أو اللعب بأريحية نفسية، في ظل ضمان البقاء، قد جعله أكثر بسطًا لنفوذه داخل الميدان.

    لعل هذا الأمر كان سببًا وراء رغبة السومة في زيادة حصيلته، والابتعاد عن السيناريو "المعتاد"، بالاكتفاء بهدف وحيد في المباراة، حيث لم نشاهد أن السومة سجل أكثر من هدف في لقاء واحد بالدوري، منذ بداية الموسم الحالي.

    حتى نغلق الباب أمام هذا النقاش مجددًا، هذا الهدف هو رقم 161 لعمر السومة، وليس 162، فكما ذكرنا إن هدف النجم السوري مع العروبة في شباك النصر، قد ألغي بعد قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي، بإلغاء نتيجة المباراة، واعتبار النصر فائزًا بنتيجة (3-0).

    الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي، أعاد تغريدة حساب الإحصائيات، الذي أفاد بأن هدف السومة في شباك النجمة، هو رقم 161، ليفنّد احتفاظ الموقع الرسمي للرابطة، في وقت سابق، بهدف السوري في مرمى النصر.

  • فرصة "هاتريك" من النوادر

    إذا ما أمعنت النظر في أداء عمر السومة، أمام النجمة، قبل استبداله في الدقيقة 75، فإن الهدّاف السوري فرّط في ثلاثية، ربما كانت لتسجل من النوادر له، في دوري روشن السعودي، بأن يسجل بكل الطرق، سواءً بقدميه اليمنى واليسري والرأسية.

    نعم، السومة، حاول على مرمى النجمة بكل الطرق، في البداية، سجل هدفه بيسارية في الزاوية اليمنى، وبعدها بدقيقة واحدة، فرط في هدف محقق، بعدما استقبل ركلة ركنية، ليضع رأسية مرت بجوار القائم بقليل.

    الحزم اعتمد لعبة الاستحواذ والضغط بالبينيات الطويلة والعرضيات، فيما كاد السومة أن يسجل هدفًا محققًا بقدمه اليمنى، بعد استغلال إفلات الكرة من الحارس أثناء محاولة التصدي لها، ليسددها بيسراه فوق العارضة.

    وأيضًا، حاول السومة استغلال ركلة حرة، في الدقيقة 47، ليسدد الكرة بقدمه اليمنى، وتمر فوق العارضة، مهدرًا فرصة التسجيل من جميع الطرق الممكنة، سواءً باللعب المفتوح أو الركلات الثابتة، وبقدميه والرأس.

    هل يرد السومة على عرض الزوراء؟

    هناك احتمال آخر وراء استفاقة السومة المتأخرة، حيث سجل في جولتين متتاليتين في دوري روشن، لأول مرة هذا الموسم، والتي جاءت تزامنًا مع تقارير عراقية تفيد بأنه لاقى اهتمامًا من نادي الزوراء بالتعاقد معه في الفترة الصيفية.

    وبحسب رواية الإعلامي علي نوري، فإن شروط عمر السومة، تمثلت في الحصول على عقد سنوي بقيمة 2 مليون دولار، ليصبح أغلى لاعب في الدوري العراقي، وفيلا بمساحة 2000 متر، مجهزة بثلاث خادمات، وعدم مرافقة الفريق إلى بعض المحافظات، ما يعني غيابه عن بعض المباريات.

    هذا الأمر أثار حالة من الجدل، من قِبل المتابعين، الذين وجدوا الشروط "مبالغًا" فيها، ليكون رد السومة في أرض الملعب، بأنه لا يزال الهدّاف التاريخي لدوري المحترفين السعودي، الذي يستحق البحث عن العرض المناسب لمواصلة رحلته الاحترافية.

    ما يميز وضع السومة أيضًا، أنه ضمن البقاء مع الحزم، وبالتالي أبعد عن نفسه كابوس الهبوط الثالث، بعد الأهلي والعروبة، ما يجعله في موقع قوة، يجعله قادرًا على تحديد شروطه لاتخاذ خطوته الجديدة.

