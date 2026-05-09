رغم كونها مواجهة خارج الحسابات، بين فريقين أحدهما هابط رسميًا، والآخر ضمن البقاء، إلا أنها كانت "ملحمية"، كتبها النجمة والحزم، بتعادل إيجابي بنتيجة (2-2)، ضمن حساب الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة دوري روشن السعودي.

النجم السوري عمر السومة، يخوض تحديًا من نوع خاص، في الوصول إلى الأمتار الأخيرة، حيث يواصل إثبات ذاته، كهدّاف تاريخي لدوري المحترفين السعودي، في ظل غموض مستقبله، بعد انتهاء عقده مع الحزم في الصيف المُقبل.

فوق أرض ميدان مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، جاءت ثنائية النجمة، عن طريق فيليبي كاردوسو وناصر الهليل، في الدقيقتين 3 و45+2، فيما وقع عمر السومة وعبد العزيز الضويحي على هدفي الحزم في الدقيقتين 8 و42.

ماذا فعل السومة في مباراة النجمة والحزم؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..