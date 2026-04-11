رسالتان "دون كلمات" إلى توني: على السومة أن يفكر في أسطورتي الهلال والنصر لا حمدالله .. ولكن احذر أن تكون "مهاجم محطة"!

إذا ما نظرنا لوجه الكوب الممتلئ، فإن الحزم فاز بمشاركة حارسه الثالث ماجد الغامدي، الذي لعب أولى مباراة كأساسي، وعمر السومة، عانق التاريخ بالوصول إلى الهدف رقم 450 في مسيرته، كما صرّح عقب المباراة.
السومة اعترف بعد المباراة، بأن منافسته مع عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الشباب، على لقب الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي، تعطيه دافعًا قويًا من أجل المواصلة والاهتمام بنفسه، كون هذا الرقم مهم للاثنين.
ولكن، إذا ما نظرنا لوجه الكوب الفارغ، فإن الهدف جاء بتسديدة واحدة وخطأ فادح من حارس الفيحاء، إلا أنه كان مثل "شبح" فوق المستطيل الأخضر، 5 لمسات للكرة، خسرها مرتين خلالها، وتمريرتان فقط، منها واحدة ناجحة، ولم ينجح سوى في مواجهة ثنائية واحدة من أصل ستة.
بل لننظر إلى وضع مشاركة السومة، التي جاءت بناءً على إصابة يوسف المزيريب، الذي كان أحد نجوم المباراة، ووقع على الهدف الأول بطريقة رائعة.
هذا الصراع بين الشباب والخبرة، ربما لا يصبّ كثيرًا في صالح السومة، ويعطي بعدًا آخر في منظور "مهاجم المحطة"، غير المعنى المتعارف عليه في الخطط التكتيكية، بأن يساهم المهاجم في صنع الفرص ويمارس أدوارًا مختلفة.
المعنى الذي أقصده بأن السومة، الذي وقع لموسم واحد مع الحزم، بات يجد نفسه على مقاعد البدلاء كثيرًا، ليس فقط أمام الفيحاء، ما يثير التساؤلات، حول ما إذا كان السومة سيستطيع إثبات نفسه وهو يخوض تحديًا صعبًا مع العمر، أم سيجب عليه أن يجد محطة جديدة لموسم واحد جديد، بعد العروبة والحزم.