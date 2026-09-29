بعد نهاية منافسات المجموعة الأولى التي تضم السعودية، عمان، العراق والكويت، تعادل الأحمر وأسود الرافدين في النقاط برصيد أربع لكل منهما.

عطفًا على هذا التعادل، بجانب التعادل في المواجهات المباشرة واللعب النظيف كذلك، تم اللجوء لخيار القرعة، لحسم وصيف المجموعة الأولى.

وقد أجرى الاتحاد الخليجي في الثانية عشر من صباح اليوم الأربعاء، مراسم القرعة بين عمان والعراق، في فندق إنتركونتننتال بمدينة جدة.

وعلى الهواء مباشرةً، انتصرت كرة عمان في الاختيار العشوائي بالقرعة، ليودع المنتخب العراقي البطولة الخليجية رغم أنه كان صاحب الحظ الأكبر في التأهل قبل الجولة الثالثة من دور المجموعات.



