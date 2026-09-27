وصفه بـ"عقدة سعودية" .. إعلامي عراقي يكشف رد لجنة "كأس خليجي" على عدم استقبال يونس محمود في جدة!

وبعد رسالته اللاذعة، كشف علي نوري عن رسالة استقبلها من اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي، والتي كشفت الحقائق حول اتهامه بعدم استقبال يونس محمود، أسطورة الكرة العراقية، بشكل لائق.

واستعرض نوري رسالة اللجنة المنظمة، التي جاءت على النحو التالي..

"نؤكد اعتزازنا وتقديرنا بالأشقاء في جمهورية العراق، وبجميع الشخصيات والوفود العراقية الموجودة معنا خلال بطولة "خليجي الديار العربية 27"، وفي مقدمتهم الكابتن يونس محمود، وذلك على خلفية ما تم تداوله أمس في برنامجكم حول هذا الموضوع، وحرصًا منا على أن تكون تفاصيل ما حدث واضحة وكاملة لديكم.

كان من المقرر وصول الكابتن يونس محمود على متن الخطوط العراقية بتاريخ 20 سبتمبر، قبل أن يقوم بتأجيل الرحلة دون إخطار اللجنة، ثم تم تحديد موعد الوصول الجديد إلى جدة بتاريخ 22 سبتمبر على متن رحلة الخطوط الجوية القطرية، عند الساعة 10 صباحًا، وكان فريق الاستقبال موجودًا وفق الترتيبات المعدة مسبقًا، إلا أنه بعد وصول الرحلة، تبين أن الكابتن يونس لم يكن على متنها، وبعد التحقيق مع شركة الطيران، اتضح أنه لم يتمكن من اللحاق بالرحلة.

وبعد معرفة موعد وصوله الجديد على متن رحلة الخطوط الجوية القطرية عند الساعة 3:10 عصرًا، جرى التنسيق مجددًا لاستقباله وترتيب إجراءات دخوله عن طريق صالة كبار الشخصيات "التنفيذي" وإبلاغه بهذه الترتيبات.

وعند وصوله، توجه يونس مباشرة إلى منطقة إنهاء إجراءات الجوازات في الصالة رقم (1)، وحاول فريق العمل في المطار تقديم المساعدة له وإبلاغه بالترتيبات المعدة لاستقباله، إضافة إلى إبلاغه بأن ممثلي الاتحاد العراقي لكرة القدم موجودون في انتظاره خارج المنطقة الأمنية التي لا يسمح بدخولها إلا لحاملي التصاريح الأمنية.

كما تم إبلاغه بأن نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأستاذ لؤي مشعبي، كان موجودًا في صالة كبار الشخصيات "التنفيذي" لاستقباله والترحيب به، إلا أنه فضل مغادرة المطار بشكل شخصي.

ونؤكد لكم أن اللجنة المحلية المنظمة اتخذت الترتيبات اللازمة لاستقبال الكابتن يونس محمود منذ موعد وصوله الأول، ثم أعادت التنسيق فور معرفة موعد رحلته الجديدة، بما في ذلك الترتيب لاستقباله عبر صالة كبار الشخصيات، وبوجود نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم للترحيب به".