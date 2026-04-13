Al Ahli v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
بعد هجوم الجمهور عليه.. رد فعل مفاجئ من نجم الأهلي بعد سؤال عن مشاركته "مصابًا" ضد الدحيل

ماذا قال نجم الأهلي؟!..

أثار علي مجرشي، ظهير أيمن عملاق جدة النادي الأهلي، جدلًا كبيرًا للغاية؛ بعد نهاية مباراة فريقه ضد الدحيل القطري، في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026.

الأهلي فاز (1-0) ضد فريق الدحيل الأول لكرة القدم، مساء يوم الإثنين؛ ليحجز بطاقة التأهُل إلى ربع نهائي النخبة الآسيوية، بشكلٍ رسمي.

    علي مجرشي يشارك "بديلًا".. ويتعرض لانتقادات!

    علي مجرشي، ظهير أيمن عملاق جدة الأهلي، بدأ مباراة الدحيل القطري، في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026؛ من دكة البدلاء.

    وقام الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، بالدفع بمجرشي كـ"بديل" لزميله محمد عبدالرحمن، في الدقيقة 86 من عمر المباراة ضد الدحيل.

    ولعب مجرشي آخر 4 دقائق، في الوقت الأصلي من المباراة؛ بالإضافة إلى الشوطين الإضافيين، اللذين حسم فيهما العملاق الجدّاوي الفوز (1-0).

    وتعرض الظهير الأيمن الأهلاوي، لانتقادات عنيفة للغاية؛ وذلك بسبب مستواه غير الجيد، في الدقائق التي شارك فيها خلال المباراة.

  علي مجرشي يلمح إلى مشاركته "مصابًا"

    وفي هذا السياق.. ألمح علي مجرشي، ظهير أيمن عملاق جدة الأهلي، إلى أنه لعب ضد نادي الدحيل القطري؛ وهو يُعاني من الإصابة.

    وقام مراسل برنامج "نادينا"، بتوجيه سؤال إلى مجرشي، بعد نهاية مواجهة الدحيل؛ بشأن حقيقة لعبه ضد الدحيل، وهو يُعاني من الإصابة بالفعل.

    هُنا.. ضحك مجرشي؛ ثم قال: "لا أستطيع الحديث عن الإصابة"، قبل أن يُغادر منطقة التصريحات الإعلامية.


    أرقام علي مجرشي مع النادي الأهلي

    علي مجرشي البالغ من العمر 26 سنة، انضم إلى صفوف الأهلي في يناير 2022؛ قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.

    ومنذ الانضمام للأهلي.. لعب مجرشي 132 مباراة رسمية مع الفريق الأول، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا خلالها هدفين، وصانعًا 9 آخرين.

    وتوّج الظهير الأيمن الشاب بلقبين مع الفريق الأهلاوي - حتى الآن -؛ هما النخبة الآسيوية 2024-2025، وكأس السوبر السعودي مطلع الموسم الرياضي الحالي.

    مسيرة الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 20 مباراة مقابل 6 تعادلات وهزيمتين، في 28 لقاءً.

    وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد فوزه على نادي الدحيل القطري (1-0)، في دور الـ16.

    وأخيرًا.. ودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة ضد عملاق الرياض الهلال؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

