"علي مجرشي يمر بظروف خاصة" .. الأهلي يوضح: يايسله سبب أزمة رياض محرز وفرانك كيسييه وهذه حقيقة الغضب من إدوارد ميندي

ماجد الفهمي ظهر عبر حلقة برنامج "دورينا غير"، وقد فضل بداية حديثه بالظهير علي مجرشي، وسط الجدل الكبير الذي يحيط به على مدار الأسابيع الأخيرة.

مجرشي اختفى تمامًا عن الساحة الرياضية بنهاية كأس العالم 2026، ولم ينضم لمعسكر الراقي، ما أثار التساؤلات حوله، وسط صمت تام من مسؤولي النادي، حتى خرج علينا الفهمي مطالبًا بعدم الخوض في أمره، لمروره بظرف خاص، لم يكشف عن تفاصيله.

وقال متحدث الأهلي نصًا: "يمر مجرشي بظروف خاصة تمنعه من المشاركة مع الفريق، نأمل احترام خصوصية اللاعب وعدم الحديث عن الموضوع مطلقًا".



