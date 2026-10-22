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أحمد فرهود

علي البليهي لم ينتهِ بعدك يا الهلال: دخل التاريخ ضد فريقه السابق.. وواصل "إثارة الجدل" في مباراة الشباب والفتح

فقرات ومقالات
علي البليهي
الشباب
الهلال
الفتح ضد الشباب
الفتح
دوري روشن السعودي

علي البليهي يواصل القتال في عالم الساحرة المستديرة..

على مدار تاريخ الكرة السعودية؛ شاهدنا الكثير من النجوم "المثيرين للجدل"، سواء داخل أرضية الملعب أو خارجها.

وعندما نتكلم عن النجوم "المثيرين للجدل"؛ فلابد أن نضع اسم المدافع المخضرم علي البليهي بينهم.

نعم.. البليهي دائمًا ما كان يثير الجدل، من خلال تصرفاته أو تصريحاته؛ ولكن هذا لا يمنع أنه أحد أفضل المدافعين في الكرة السعودية، منذ بداية عهد الاحتراف على الأقل.

وكلّل البليهي مسيرته الكروية الرائعة في الملاعب السعودية؛ وذلك خلال مواجهة ناديه العاصمي الشباب ضد فريق الفتح الأول لكرة القدم، مساء اليوم الخميس.

الشباب فاز (3-1) على مضيفه الفتح، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

ونحن سنحاول أن نسلط الضوء من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ على ليلة البليهي المميزة، في مباراة الشباب ضد الفتح..

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  • Al Shabab v Al Taawoun - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    علي البليهي.. العودة من الإيقاف لـ"كتابة التاريخ"

    أثار المدافع المخضرم علي البليهي، غضب جماهير ناديه العاصمي الشباب؛ وذلك خلال مواجهة فريق التعاون الأول لكرة القدم، يوم 11 أكتوبر 2026.

    السبب في ذلك؛ هو "الطرد" الذي تحصل عليه البليهي في الدقيقة 33، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

    لكن من حسن حظ البليهي، أن فريق الشباب الأول لكرة القدم نجح في الفوز (3-0) على التعاون وقتها، رغم حالة الطرد؛ وبالتالي الحصول على ثلاث نقاط غالية للغاية، في مسابقة الدوري.

    وغاب البليهي عن مواجهة الاتحاد، بسبب الإيقاف عقب طرده أمام التعاون؛ ليعود ويصالح جماهير الشباب أمام فريق الفتح مساء اليوم الخميس، على النحو التالي:

    * أولًا: قيادة الشباب للفوز (3-1) على الفتح، في الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن.

    * ثانيًا: تسجيل هدفين من ثلاثية الشباب ضد الفتح، رغم مركزه كـ"قلب دفاع".

  • علي البليهي.. كتابة تاريخ شخصي بـ"هدفيه" في شباك الفتح

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنتحدث الآن عن إنجاز شخصي حققه المدافع المخضرم علي البليهي، بعد هدفيه في مباراة ناديه العاصمي الشباب ضد فريق الفتح.

    وكما ذكرنا.. سجل البليهي هدفين؛ ليقود الشباب للفوز (3-1) على فريق الفتح الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

    وبهذين الهدفين؛ أصبح البليهي أفضل "مدافع هداف" في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، وفقًا لما نقله الصحفي الرياضي طارق النوفل.

    ووصل البليهي أمام الفتح إلى هدفه "رقم 22" في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين؛ سجلها مع أندية الفتح والهلال والشباب، على النحو التالي:

    * الفتح: 1.

    * الهلال: 17.

    * الشباب: 4.

    وبالتالي.. يكون البليهي قد تجاوز رقم المدافع الجزائري فاروق شافعي، صاحب الـ"21 هدفًا" في مسابقة دوري المحترفين السعودي؛ سجلها مع ناديي ضمك والوحدة.

  • علي البليهي.. احتفال "غامض" في مباراة الشباب ضد نادي الفتح

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق؛ فيجب الإشارة إلى لقطة مثيرة للجدل قام بها المدافع المخضرم علي البليهي، في مباراة ناديه العاصمي الشباب ضد فريق الفتح.

    البليهي، بعد تسجيله هدف الشباب الثاني و"الشخصي الأول له" ضد الفتح، في الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027؛ قام بتصرف غريب وغير مفهوم، حتى الآن على الأقل.

    البليهي بمجرد تسجيله الهدف؛ قام بخلع "شارة قيادة" الشباب، مع الخروج من أرضية المستطيل الأخضر والاتجاه صوب المدرجات.

    ثم.. عاد البليهي إلى أرضية الملعب مجددًا، وقام بارتداء «شارة القيادة» من جديد؛ ليستكمل المباراة بشكل طبيعي للغاية.

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    علي البليهي.. لم ينتهِ بعد رحيله عن الهلال وكتب تاريخه أمام ناديه السابق!

    أخيرًا.. لابد من أن نختم تقريرنا عن ليلة المدافع المخضرم علي البليهي المميزة، في مباراة ناديه العاصمي الشباب ضد فريق الفتح، في الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027؛ بالتركيز على نقطتين مثيرتين، هما:

    * البليهي دخل التاريخ ضد فريقه السابق

    مثلما ذكرنا؛ البليهي أصبح بهدفيه ضد الفتح مساء اليوم الخميس، الهداف التاريخي للمدافعين في مسابقة دوري المحترفين السعودي.

    والفتح هو النادي الأسبق للبليهي أساسًا؛ حيث تألق بقميصه من 2015 إلى 2017، قبل الانتقال إلى عملاق الرياض الهلال، ثم إلى الشباب.

    * البليهي لم ينتهِ بعد الرحيل عن الهلال

    في كل مرة يظن فيها الجمهور، أن البليهي قد انتهى كرويًا، وخاصة بعد الرحيل عن الهلال؛ يعود هذا المدافع المخضرم من جديد، سواء ببعض المباريات الجيدة أو كتابة أرقام تاريخية.

    وآخر محطات هذه العودة، كانت بأن أصبح الهداف التاريخي للمدافعين، بمجرد رحيله عن الزعيم الهلالي؛ رغم أنه يجب أن نعترف أن مستوى البليهي تراجع كثيرًا بصفةٍ عامة، ولم يعد مثل السابق بالطبع.