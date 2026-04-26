قبل نهاية إعارته .. الشباب والهلال يحددان مستقبل علي البليهي بين العودة أو البقاء!

لا يزال موقف علي البليهي، مدافع الشباب المُعار من صفوف الهلال، غامضًا، مع الاقتراب من انتهاء إعارته في قلعة الليث، والعودة إلى الزعيم في الصيف المُقبل.

المدافع صاحب الـ36 عامًا، وجد متنفسًا للعب، بعدما بات خيارًا مستبعدًا لدى الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، حيث بات عنصرًا أساسيًا في كتيبة الشباب، منذ إعارته في الميركاتو الشتوي الماضي، بعقد لمدة 6 شهور.

ومع الاقتراب من نهاية موسم 2025-2026، بات السؤال حول مصير البليهي، بشأن العودة إلى الهلال، أو تحرك الشباب من أجل ضم المدافع بصورة نهائية.

  • ضربة مزدوجة من الشباب والهلال إلى البليهي

    وفي هذا السياق، أفاد موقع 365Scores، بأن إدارة الشباب لا تخطط لشراء عقد علي البليهي، ما يؤكد التوجه نحو إعادة اللاعب إلى الهلال في الصيف.

    وعن موقف الهلال، فإن إدارة الزعيم تعتزم أيضًا، دراسة العروض المقدمة من أجل تجديد إعارة البليهي أو بيع عقده بصورة نهائية في الميركاتو الصيفي.

    يأتي ذلك في ظل اقتراب البرتغالي جواو كانسيلو، من العودة إلى الهلال، بعد انتهاء إعارته في برشلونة، نظرًا لتعثر المفاوضات المالية بين الناديين.

    البليهي أثار الجدل في الخليج

    وأثار علي البليهي، جدلًا كبيرًا، خلال مشاركته مع الشباب في دوري أبطال الخليج، حيث تم توجيه أصابع الاتهام إليه، باستفزاز لاعبي زاخو العراقي، عقب فوز الليث بركلات الترجيح، وصعوده إلى نهائي البطولة.

    حركة البليهي أشعلت مناوشات جمعت بين لاعبي الفريقين، تطورت إلى حد الاشتباك بالأيدي، ما استدعى تدخل رجال الأمن، ومطاردة نجوم زاخو للبليهي الذي توجه بهدوء إلى غرفة خلع الملابس.

    ورغم إشارة البليهي، إلا أن لجنة الانضباط في اتحاد كأس الخليج لكرة القدم، لم تضعه في قائمة العقوبات الرسمية، والتي اشتملت على فرض غرامة مالية ضد طه زاخولي، مشرف نادي زاخو، وكذلك الغرامة والإيقاف لكل من أمجد عطوان وعلي كاظم، مع توجيه إنذار إلى نادي الشباب وغرامة مالية قدرها 300 ألف ريال قطري، وتحمله تكاليف أي خسائر نتجت عن شغب الجماهير، وهيي العقوبة ذاتها التي فرضت على فريق زاخو.

    وتأهل البليهي مع الشباب إلى المباراة النهائية، قبل أن يمنى بخسارة ثقيلة أمام الريان القطري بثلاثية نظيفة، في مباراة وصفها المدير الفني نور الدين بن زكري، بأن الليث عانى من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل.

  • مسيرة علي البليهي.. وأرقامه مع نادي الشباب

    المدافع المخضرم علي البليهي البالغ من العمر 36 سنة، انضم إلى فريق الشباب الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2026"؛ قادمًا من عملاق الرياض الهلال، الذي كتب معه التاريخ.

    وأساسًا.. البليهي بدأ مسيرته في نادي الفتح؛ قبل الانتقال إلى الهلال صيف عام 2017، ثم الشباب في يناير الماضي.

    ومنذ الانضمام إلى قلعة الليوث؛ شارك البليهي في 9 مباريات بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بعيدًا عن دوري أبطال الخليج للأندية.

    وخلال هذه المباريات التسع؛ لم يسجل البليهي أو يصنع أي هدف، مع تحقيق الشباب 3 انتصارات ومثلهم في التعادلات والهزائم.

  • استفزازات البليهي .. قصة لا تنتهي

    شهرة علي البليهي في استفزاز الخصوم، بلغت حدود العالمية، بعدما تم رصد لقطاته وهو يحاول استفزاز ليونيل ميسي، مباراة السعودية والأرجنتين في نهائيات كأس العالم 2022.

    البليهي لم يتوقف عند ذلك الحد، بل اعتاد البليهي على استفزاز قائد النصر، كريستيانو رونالدو، وكان أبرزها في لقطة وكزة رونالدو للبليهي في كأس السوبر السعودي، فضلًا عن محاولته إثارة غضب نجم كوريا الجنوبية، سون هيونج مين، خلال مواجهته مع الأخضر في كأس آسيا.

    ولعل أبرز لقطات البليهي في هذا السياق، واقعة غرس علم الهلال في ملعب النصر، بعد فوز الأزرق في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، وكذلك نجاحه في استفزاز الخصوم على غرار عبد الرزاق حمد الله، الذي حصل بسببه على بطاقة حمراء، في مواجهة بين الهلال والاتحاد آسيويًا.

    وكانت آخر وقائع البليهي في استفزاز الخصوم، خلال مواجهة الهلال ومانشستر سيتي، في دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبينما كان لاعبو الهلال يحتفلون بهدف ماركوس ليوناردو "الرابع"، في شباك مانشستر سيتي، لجأ البليهي لاستفزاز لاعبي الخصم، إذ قام بركل الكرة التي وضعوها في وسط الملعب، لبدء اللعب سريعًا في محاولة لإدراك التعادل من جديد، وكان عمر مرموش أول من لاحظه، ليركض خلفه ويستخلص الكرة منه، قبل أن يقوم بدفعه في صدره، فيما كان قائد السيتي، برناردو سيلفا أكثر عقلانية؛ إذ اعتمد على توجيه اللوم لمدافع الهلال وقتها، بحديث جانبي هادئ.

