قبل نهاية إعارته .. الشباب والهلال يحددان مستقبل علي البليهي بين العودة أو البقاء!

لا يزال موقف علي البليهي، مدافع الشباب المُعار من صفوف الهلال، غامضًا، مع الاقتراب من انتهاء إعارته في قلعة الليث، والعودة إلى الزعيم في الصيف المُقبل.

المدافع صاحب الـ36 عامًا، وجد متنفسًا للعب، بعدما بات خيارًا مستبعدًا لدى الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، حيث بات عنصرًا أساسيًا في كتيبة الشباب، منذ إعارته في الميركاتو الشتوي الماضي، بعقد لمدة 6 شهور.

ومع الاقتراب من نهاية موسم 2025-2026، بات السؤال حول مصير البليهي، بشأن العودة إلى الهلال، أو تحرك الشباب من أجل ضم المدافع بصورة نهائية.