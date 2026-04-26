قبل نهاية إعارته .. الشباب والهلال يحددان مستقبل علي البليهي بين العودة أو البقاء!

شهرة علي البليهي في استفزاز الخصوم، بلغت حدود العالمية، بعدما تم رصد لقطاته وهو يحاول استفزاز ليونيل ميسي، مباراة السعودية والأرجنتين في نهائيات كأس العالم 2022.
البليهي لم يتوقف عند ذلك الحد، بل اعتاد البليهي على استفزاز قائد النصر، كريستيانو رونالدو، وكان أبرزها في لقطة وكزة رونالدو للبليهي في كأس السوبر السعودي، فضلًا عن محاولته إثارة غضب نجم كوريا الجنوبية، سون هيونج مين، خلال مواجهته مع الأخضر في كأس آسيا.
ولعل أبرز لقطات البليهي في هذا السياق، واقعة غرس علم الهلال في ملعب النصر، بعد فوز الأزرق في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، وكذلك نجاحه في استفزاز الخصوم على غرار عبد الرزاق حمد الله، الذي حصل بسببه على بطاقة حمراء، في مواجهة بين الهلال والاتحاد آسيويًا.
وكانت آخر وقائع البليهي في استفزاز الخصوم، خلال مواجهة الهلال ومانشستر سيتي، في دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وبينما كان لاعبو الهلال يحتفلون بهدف ماركوس ليوناردو "الرابع"، في شباك مانشستر سيتي، لجأ البليهي لاستفزاز لاعبي الخصم، إذ قام بركل الكرة التي وضعوها في وسط الملعب، لبدء اللعب سريعًا في محاولة لإدراك التعادل من جديد، وكان عمر مرموش أول من لاحظه، ليركض خلفه ويستخلص الكرة منه، قبل أن يقوم بدفعه في صدره، فيما كان قائد السيتي، برناردو سيلفا أكثر عقلانية؛ إذ اعتمد على توجيه اللوم لمدافع الهلال وقتها، بحديث جانبي هادئ.