فيديو | مارس لعبته المفضلة: حركات البليهي تشعل مشاجرة بين الشباب وزاخو .. وعطوان يعيد أحداث خليجي!

أمام "صلابة" زاخو، احتاج الشباب إلى الترجيحية من أجل العبور إلى نهائي البطولة الخليجية، بعد سجال بين الطرفين، خلال الوقت الأصلي، الذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله، على ملعب خليفة الدولي.

وتقدم "البديل" إيشيتا أوجونا بهدف لزاخو في الدقيقة 74، فيما رد يانيك كاراسكو بهدف التعادل من علامة الجزاء في الدقيقة 90+2، فيما لعب الحارس مارسيلو جروهي، دور البطولة، حيث تصدى لركلتين ترجيحيتين من كيكي وأورينيو، ليقود الليث إلى نهائي الخليج.

وحجز الشباب بطاقة العبور إلى المباراة النهائية، ليضرب موعدًا مع الريان القطري، يوم الخميس المُقبل، على ملعب أحمد بن علي.

ويبحث الشباب عن الفوز بالبطولة الخليجية "الثالثة" في تاريخه، بعد نسختي 1993 و1994، فيما يطمح الريان للتتويج الأول.