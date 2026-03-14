"عليّ أن أفسد الحفلة مرة أخرى" - مدرب ليفربول آرني سلوت يقدم آخر المستجدات حول إصابة ألكسندر إيساك
مباراة حاسمة في أنفيلد
تحول انتقال إيزاك الحلمي إلى ليفربول إلى محنة بدنية. منذ انتقاله من نيوكاسل يونايتد مقابل125 مليون جنيه إسترليني، عانى اللاعب الدولي السويدي من صعوبة في استعادة المستوى التهديفي المتميز الذي جعله أحد أكثر المهاجمين رعبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز. وبعد وصوله دون خوض فترة إعداد كاملة قبل الموسم، تباطأ تقدمه أكثر بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها خلال فوز ليفربول 5-1 على أينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا في أكتوبر 2025.
وجاءت الضربة القاضية في ديسمبر خلال الفوز على توتنهام. على الرغم من تسجيله هدفاً في الفوز 2-1، تعرض إيساك لكسر في الساق أبعده عن الملاعب لأكثر من ثلاثة أشهر. ومع عدم مشاركة المهاجم حتى الآن في عام 2026، يضطر الريدز إلى خوض جدول مباريات مرهق بدون أغلى لاعب في تاريخ النادي.
"سلوت" يحث على توخي الحذر بشأن النجم السويدي
وفي معرض حديثه عن الحالة الأخيرة لإيزاك، أقر سلوت بأنه مستسلم للأمر الواقع ولا يسعه سوى أن يأمل في أن يتعافى المهاجم تمامًا قريبًا. وأعرب عن دعمه الكامل للاعب السويدي واتخذ نهجًا حذرًا لتجنب المزيد من المخاطر.
"يجب أن أفسد الحفلة مرة أخرى. لنفترض أنه [يعود] في بداية أبريل، فقد غاب لمدة ثلاثة أشهر ونصف ولم يتدرب مع الفريق لمدة ثلاثة أشهر ونصف. آخر مرة فعل ذلك، استغرق الأمر منه بعض الوقت حتى يستعيد مستواه"، قال سلوت، وفقاً لما نقلته صحيفة ليفربول إيكو.
"أنا أتطلع حقًا إلى عودته، لكن لا ترفعوا سقف التوقعات لدرجة أنكم تتوقعون منه، بمجرد دخوله الملعب، أن يكون على المستوى الذي دفعنا من أجله كل هذا المال".
هل سيشارك إيزاك مع المنتخب السويدي في مباراة الملحق الحاسمة المؤهلة لكأس العالم؟
وعند التطرق إلى احتمال انضمام إيساك إلى المنتخب السويدي خلال فترة التوقف الدولية المقبلة، ظل سلوت متشائمًا أيضًا. وأشار المدرب الهولندي إلى أنه من غير المرجح أن يؤدي التعاون بين النادي والمنتخب إلى مشاركة إيساك في أي مباريات قبل استئناف الموسم المحلي.
وقال سلوت: "إذا سألتني الآن، فسأقول إنني لا أتوقع [أن يلتحق إيزاك بمنتخب السويد لخوض مباراة الملحق المؤهلة لكأس العالم ضد أوكرانيا]". "لكن لا يزال أمامنا أسبوع ونصف، وهناك دائمًا تعاون بين النادي والمنتخب، لكنني لا أتوقع أن يلعب معنا قبل ذلك".
سباق مع الزمن مع اقتراب الموسم من نهايته
سيواصل إيساك تعافيه من الإصابة بهدف العودة بحلول نهاية أبريل. وقد شارك هذا الموسم في 16 مباراة فقط في جميع المسابقات، وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدفًا واحدًا.
في غضون ذلك، سيخوض الريدز معاركهم على الصعيدين المحلي والأوروبي بدون إيزاك. ويحتل الفريق حالياً المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق ثلاث نقاط عن المراكز الأربعة الأولى، وسيواجه توتنهام في مباراته المقبلة. بعد ذلك، سيوجه رجال سلوت انتباههم إلى دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجهون غالطة سراي في مباراة الإياب من دور الـ16، ساعين إلى قلب نتيجة الخسارة 1-0 التي منوا بها في مباراة الذهاب.
