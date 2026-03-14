"عليّ أن أفسد الحفلة مرة أخرى" - مدرب ليفربول آرني سلوت يقدم آخر المستجدات حول إصابة ألكسندر إيساك

وفي معرض حديثه عن الحالة الأخيرة لإيزاك، أقر سلوت بأنه مستسلم للأمر الواقع ولا يسعه سوى أن يأمل في أن يتعافى المهاجم تمامًا قريبًا. وأعرب عن دعمه الكامل للاعب السويدي واتخذ نهجًا حذرًا لتجنب المزيد من المخاطر.

"يجب أن أفسد الحفلة مرة أخرى. لنفترض أنه [يعود] في بداية أبريل، فقد غاب لمدة ثلاثة أشهر ونصف ولم يتدرب مع الفريق لمدة ثلاثة أشهر ونصف. آخر مرة فعل ذلك، استغرق الأمر منه بعض الوقت حتى يستعيد مستواه"، قال سلوت، وفقاً لما نقلته صحيفة ليفربول إيكو.

"أنا أتطلع حقًا إلى عودته، لكن لا ترفعوا سقف التوقعات لدرجة أنكم تتوقعون منه، بمجرد دخوله الملعب، أن يكون على المستوى الذي دفعنا من أجله كل هذا المال".