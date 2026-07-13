طالب رودري، قائد منتخب إسبانيا، النجم المراهق لامين يامال بالسيطرة على "قلقه" ورغبته في إثبات نفسه، في الوقت الذي يستعد فيه "لاروخا" لمواجهة تاريخية أمام فرنسا في نصف نهائي كأس العالم. ويعتقد لاعب خط وسط مانشستر سيتي أن نجم برشلونة الشاب لا يزال عنصراً حيوياً في الفريق، لكنه يحتاج إلى استعادة هدوئه للوصول إلى ذروة أدائه.
"عليه أن يهدأ قليلًا".. رودري يوجه نصيحة ذهبية للامين يامال قبل صدام فرنسا في المونديال
رودري يطالب يامال بالهدوء
مع استعداد إسبانيا لمواجهة من العيار الثقيل أمام فرنسا، سلط القائد رودري الضوء على جانب معين يحتاج إلى تحسين لدى ألمع المواهب الشابة في البلاد. ويرى لاعب خط الوسط البالغ من العمر 30 عاماً أن يامال كان يلعب بمستوى من الاستعجال يقترب من حد القلق، وهو ما أعاق أحياناً انطلاقته الطبيعية المتفجرة على الجناح.
وقال رودري في المنطقة المختلطة عقب تأهل إسبانيا: "أعتقد أنه بحاجة إلى الهدوء قليلاً، هذا القلق الذي ينتابه أحياناً لإثبات نفسه. إنه لاعب مهم جداً بالنسبة لنا بالنظر لما يقدمه بالكرة وبدونها، وهو فتى ذكي للغاية. صحيح أنه يبلغ من العمر 19 عاماً وأننا يجب أن نهدئه في لحظات معينة من المباراة".
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مستوى "الفتى المعجزة" تحت المجهر
على الرغم من كونه أصغر لاعب أوروبي يفوز بـ 10 مباريات في بطولات كبرى، واجه يامال تساؤلات حول معدله التهديفي خلال بطولة كأس العالم الحالية. وصل المهاجم إلى البطولة وهو يعاني من إصابة طفيفة، وعانى من أجل مضاهاة مستواه المبهر الذي يقدمه بانتظام مع برشلونة في الدوري الإسباني، حيث يجد نفسه غالباً معزولاً عن منطقة جزاء الخصم.
ومع ذلك، حافظ النجم المراهق على ثقته بنفسه رغم غياب الأهداف. وفي رده على المنتقدين، أظهر يامال تحدياً واضحاً قائلاً: "إذا فزنا بكأس العالم، لا أعتقد أن أحداً سيتذكر عدد الأهداف التي سجلتها أو التي لم أسجلها. إذا فزنا، سنكون جميعاً سعداء، وهذا كل ما أريده. أعلم أنني بتحركاتي أسحب الكثير من الخصوم بعيداً؛ يمكنني خلق مساحة لزميل. أي شيء يمكنني القيام به للمساعدة، حتى لو لم ألمس الكرة في إحدى الهجمات، سيكون أمراً إيجابياً. أعتقد أن الجميع مهووس بتسجيل الأهداف، وقد فزنا ببطولة أمم أوروبا وأنا مسجل لهدف وحيد".
نضج يفوق سنه
وسارع رودري بالإشارة إلى أنه رغم وجود دروس تكتيكية لا يزال يامال بحاجة إلى تعلمها، إلا أن نضجه قد زاد بشكل ملحوظ منذ تتويج إسبانيا ببطولة يورو 2024. وأشار لاعب خط الوسط إلى أن اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً لم يعد مفاجأة بل أصبح عنصراً أساسياً ومستقراً في الفريق، ويسعى باستمرار لتحسين مستواه من خلال الاستماع لتوجيهات مجموعة القادة من اللاعبين الكبار.
وأضاف نجم السيتي: "أعتقد أنه لاعب أظهر نضجه بالفعل في اليورو، والآن بعد أن كبر بعامين، لم تعد تتفاجأ كثيراً بما يمكنه فعله في هذه السن. إنه شاب ناضج جداً ولا يزال لديه مساحة للتحسن عندما يتعلق الأمر بقراءة المباريات، وهو أمر طبيعي تماماً بالنسبة لعمره، لكننا نعرف مسبقاً المستوى الذي وصل إليه. أنا من يخبره دائماً أن يستمر وألا يتوقف عن اللعب إذا لم يحصل على خطأ، لكنه شاب يستمع، ويريد أن يتعلم، وقبل كل شيء، يقدم مثالاً حقيقياً بسلوكه وتوجهه".
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مواجهة نصف النهائي أمام فرنسا
مع وجود مقعد في نهائي كأس العالم على المحك، استبعد يامال أي تلميحات بالرهبة. وفي استرجاع لتاريخ إسبانيا الناجح مؤخراً ضد "الديوك"، أصر الجناح الشاب على أن "لاروخا" ليس لديهم ما يخشونه عندما ينزلون إلى أرض الملعب يوم الثلاثاء. وأشار إلى حقيقة أن إسبانيا فازت في آخر مواجهتين لها ضد كتيبة المدرب ديدييه ديشان كسبب للثقة المطلقة.
ومع ذلك، يتوقع رودري منافسة أكثر تقارباً بكثير من الفوز المثير بنتيجة 5-4 الذي حققته إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية العام الماضي. واختتم القائد حديثه قائلاً: "لا يمكننا أن ندع تلك المباراة في دوري الأمم، والتي انتهت بنتيجة 5-4 بعد أن تقدمنا 5-1، تشتت انتباهنا عن حقيقة المكان الذي نحن فيه الآن: نحن في كأس العالم. مباريات كأس العالم لها طابع مختلف كلياً؛ لا أعتقد أن المباراة ستكون مفتوحة بنفس القدر، ولا أتوقع أن نحصل على نفس العدد من الفرص. سنواجه فريقاً فرنسياً أكثر صلابة بكثير وسيكون من الصعب اختراقه، لذا أتوقع أن تسير المباراة في اتجاه مختلف".
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