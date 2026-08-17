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imago-sport-1080711814.jpgZUMA Press Wire
Adhe Makayasa و علي رفعت

ترجمه

لم يفوت تصريحاته.. أموريم يعلق على أزمة لياو ويؤكد: سيكون عليه القتال!

رافائيل لياو
روبن أموريم
ميلان
الدوري الإيطالي

حذّر روبن أموريم رافائيل لياو من أنه يواجه مهمة صعبة لاستعادة مكانه في التشكيلة الأساسية لنادي ميلان، عقب فوز فريقه في مباراة التحضير على مانشستر يونايتد. وقد غاب المهاجم البرتغالي عن المواجهة الودية بسبب الإصابة، وسط استمرار التكهنات بشأن انتقالات، فيما أكد مدربه أن المنافسة على المراكز الهجومية ستكون شرسة.

  • تعثر خطط الرحيل الصيفية

    لم يُخفِ الدولي البرتغالي البالغ من العمر 27 عامًا رغبته في البحث عن تحدٍّ جديد في الخارج مع نهاية الموسم الماضي، حيث كانت إنجلترا أو إسبانيا وجهته المفضلة.

    لكن مع عدم ظهور أي عروض ملموسة وبقاء أسبوعين فقط على إغلاق فترة الانتقالات، يبدو من المرجح بشكل متزايد أنه سيبقى في سان سيرو. وقد أضاف غيابه عن آخر مباراة تحضيرية مزيدًا من الغموض إلى الموقف.

    وكان لياو قد على على منشور إحدى الصحف بغضب بعدما تناولت أنباء عن رحيله: "أنت الكاذب، ربما تكون المشكلة فيكم أنتم"، موجهًا حديثه للصحيفة.

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    تعليقات من منطقة الدكة تكشف عن الشكوك

    استمتع أموريم بأمسية لا تُنسى في مدينة فروتسواف، حيث شاهد فريقه يسجل أربعة أهداف في مرمى ناديه السابق يونايتد عن طريق تشوكويزي، وألفادجو سيسيه، وجونزالو راموش، وروبن لوفتوس تشيك.

    وغاب لياو تمامًا بعد أن اشتكى من تشنج عضلي قبل انطلاق المباراة، ما دفع مدربه إلى تقديم تحديث عن حالته، وفقًا لما نقلته شبكة TMW: "لا أعتقد أنها إصابة خطيرة، لكنني لا أعرف إن كان سيكون جاهزًا".

  • المنافسة على المراكز يخلقها عمق التشكيلة

    وعندما سُئل عن موقف الجناح وكيف يتلاءم مع المنافسة على الأطراف، قدّم المدرب البرتغالي تقييمًا صريحًا قائلاً: "لا أعرف، لكن لياو أحد لاعبينا. لقد قلت من قبل إننا سعداء بوجوده معنا، فهو لاعب ذو قيمة. لذا سنرى، لكن عليه أن يقاتل.

    "أعتقد أن سيسيه، بالطريقة التي لعب بها، سيجعل الأمور صعبة. لقد غيّر [أليكسيس] سايلمايكرز مركزه، وسيكون الأمر صعبًا. لدينا أيضًا [كريستيان] بوليسيتش العائد، لذا سيكون لدينا الكثير من اللاعبين الذين سيتنافسون على ذلك المركز."

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    كأس تورينو الافتتاحية تطرح معضلات

    يخوض ليَاو سباقًا مع الزمن لإثبات جاهزيته قبل انطلاقة ميلان في الدوري الإيطالي أمام تورينو نهاية هذا الأسبوع.

    وستشكّل تلك المواجهة الافتتاحية اختبارًا حاسمًا لخطة أموريم عقب فترة إعداد واعدة ما قبل الموسم.

    وإذا غاب المهاجم النجم، فإن الذين أبهروا في غيابه بإمكانهم حجز مقاعدهم الأساسية.

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