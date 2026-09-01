Getty Images Sport
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"عليه أن يتحسن".. فليك يشرح سبب استمرار بقاء رودري على مقاعد البدلاء في برشلونة!
فليك يتولى الإشراف على اللياقة البدنية لرودري
حافظ برشلونة على انطلاقته المثالية في موسم الدوري الإسباني بفوزه الساحق 5-2 على رايو فاليكانو في مباراة مثيرة شهدت تسجيل سبعة أهداف على ملعب كامب نو.
وعلى الرغم من تأخره في النتيجة في وقت مبكر، أظهر العملاق الكتالوني الانسيابية الهجومية التي أصبحت السمة المميزة لفترة فليك الأولى في منصبه، حيث سجل كل من رافينيا ولامين يامال ثنائية ليضمن الفريق حصد تسع نقاط من أصل تسع.
ومع ذلك، وعلى الرغم من وصوله بسمعة رفيعة، اضطر رودري، لاعب خط الوسط البارز الذي تم التعاقد معه مؤخرًا، مرة أخرى إلى الاكتفاء بالدخول كبديل.
ويخضع اللاعب الدولي الإسباني حاليًا لفترة اندماج صارمة في الوقت الذي يعمل فيه على الوصول إلى ذروة لياقته البدنية والتكيف مع النظام التكتيكي الجديد.
- Getty Images Sport
"عليه أن يحسن لياقته البدنية"
وفي معرض حديثه عن قرار استبعاد لاعبه النجم من التشكيلة الأساسية، تحدث فليك بصراحة عن الحالة البدنية الحالية للاعب الوسط عقب وصوله مؤخرًا قادمًا من مانشستر سيتي.
وأوضح مدرب برشلونة: "من الواضح أنه بحاجة إلى تحسين لياقته البدنية، نحن ندرك ذلك لأنه وصل لتوه ولم يمضِ على انضمامه إلينا سوى عشرة أيام، لكن في النهاية، ما يهمني هو الطريقة التي استجبنا بها بعد الهدف".
كما أشار فليك إلى مشكلات جماعية أوسع نطاقاً يجب على فريقه معالجتها، مشدداً بشكل خاص على نقاط الضعف الدفاعية عند مواجهة الهجمات المرتدة السريعة وحالات الكرات الثابتة.
وأضاف فليك: «كما قلت في السؤال السابق، نحتاج إلى السيطرة على الكرة بشكل أكبر، كما يجب أن نقول إننا نتحدث دائمًا عن أنفسنا، لكن علينا أيضًا أن نتحدث عن الخصم. لقد لعبوا بشكل جيد جدًّا. لديهم لاعبون سريعون جدًّا. كانت طريقة هجومهم جيدة، وبالطبع كانوا جيدين أيضًا في الكرات الثابتة والركلات الركنية. أعتقد أننا يجب أن نؤدي بشكل أفضل بكثير في هذه المواقف».
معالجة مشكلة التداخل في خط الوسط
وبعيدًا عن المخاوف المباشرة المتعلقة باللياقة البدنية، برزت معضلة تكتيكية مهمة تتعلق بالشراكة بين رودري وبيدري. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة«إل ناسيونال»، عقد رودري مؤخرًا اجتماعًا مع فليك لمناقشة كيفية تعايش لاعبي خط الوسط دون المساس بتأثير كل منهما على حدة، وتجنب التداخل في المراكز الذي كانا يعانيان منه أحيانًا أثناء مشاركتهما مع المنتخب الإسباني.
وقد وضع فليك خطة محددة لتعظيم الاستفادة من مواهب اللاعبين، حيث طالب بفصل واضح بين المهام لمنع الثنائي من شغل مناطق متطابقة. وبموجب هذا النظام، سيتولى رودري دور القاطرة في خط الوسط لتوفير التوازن الهيكلي، بينما سيُمنح بيدري حرية كاملة للتحرك بين الخطوط. ويُذكر أن رودري حريص على تكييف أسلوب لعبه الطبيعي وكبح غرائزه الهجومية لضمان نجاح الشراكة بينهما.
- NurPhoto
ماذا ينتظر برشلونة بعد ذلك؟
بعد تحقيقه ثلاث انتصارات متتالية، يتجه تركيز برشلونة الآن نحو رحلة صعبة خارج أرضه إلى ملعب ميستايا، حيث سيواجه فالنسيا يوم الأحد.
وتشير التقارير إلى أن فليك يعتقد أن تقسيمه المحدد للمهام يمكن أن يحول رودري وبيدري إلى أحد أقوى ثنائيات خط الوسط في كرة القدم الأوروبية.
وستكون الأولوية الفورية هي تدريب هذين اللاعبين على استجاباتهما التكتيكية خلال الحصص التدريبية قبل أن يمنح رودري فرصة المشاركة كأساسي لأول مرة.
وبمجرد أن يستعيد لاعب خط الوسط الفائز بكأس العالم كامل جاهزيته في المباريات، سيكون انتقاله السلس إلى التشكيلة الأساسية أمراً حيوياً لبرشلونة في بداية مشواره للدفاع عن اللقب.
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