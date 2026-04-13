"علينا أن نستعد للتأهل" - خمسة مفاتيح بينما يواجه منتخب الولايات المتحدة للسيدات اليابان مجددًا

فاز منتخب الولايات المتحدة للسيدات على اليابان 2-1 في المباراة الأولى من سلسلة من ثلاث مباريات، وسيشرك تشكيلة مختلفة في المباراة المقبلة مع مواصلة إيما هايز اختبار المجموعة استعدادًا للتصفيات.

يستعد منتخب الولايات المتحدة الوطني للسيدات لمواجهة اليابان مجددًا، وتجاهلوا تكرار المنافسة لأن المدربة الرئيسية إيما هايز ستدفع بتشكيلة مختلفة تمامًا.

وقبل اللقاء الأول بين البلدين خلال عطلة نهاية الأسبوع، قالت هايز لوسائل الإعلام إن اللعب أمام فريق بمستوى اليابان في ثلاث مناسبات يُعد فرصة رائعة، لأنه يتيح لها رؤية مجموعات ولاعبات في مراكز وأدوار مختلفة.

ما شاهدناه يوم السبت قد يكون الأسلوب نفسه من حيث طريقة اللعب والتنفيذ، لكن بعناصر مختلفة.

في نهاية المطاف، هناك جدول زمني، وقد قالت هايز لوسائل الإعلام بعد فوز المنتخب الأمريكي للسيدات على اليابان بنتيجة 2-1: "علينا أن نُعد أنفسنا للتصفيات. لم يتبقَّ لنا الكثير من فترات التوقف، لذا نحتاج إلى جعل بعض هؤلاء اللاعبات يلعبن معًا مرة أخرى."

وبينما يستعد الفريق لاختبار الثلاثاء الثاني أمام اليابان، هناك دروس مستفادة من انتصاره في ملعب باي بال بارك في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، لكن هناك أيضًا الكثير مما يمكن الفخر به وحمله إلى المباراة المقبلة.

وقالت هايز لوسائل الإعلام: "أعتقد أنه قبل 12 شهرًا ربما كنا سنخرج بالتعادل في هذه المباراة. أعتقد أن التطور يتمثل في البقاء في المباراة وعدم استقبال هدف ثانٍ. كانت مباراة متكافئة إلى حد كبير من هذه الناحية. لكنني أعتقد أننا أدرنا الجزء الأخير بشكل جيد. لقد منحتني بعض الأمور التي سأنظر فيها على متن الطائرة وأحاول إضافتها لمستوانا التالي، لكنها الاختبار الذي نريده وأنا سعيدة جدًا بوجوده لأنهم فريق لا يُصدق."

تستعرض GOAL خمسة مفاتيح لمباراة منتخب الولايات المتحدة للسيدات ضد اليابان...

    تشكيلة مختلفة

    قالت هايز عدة مرات إنها ستشرك فريقين مختلفين عبر المباريات الثلاث أمام اليابان. في المواجهة الأولى، دخل المنتخب الأمريكي للسيدات (USWNT) بتشكيلة خبيرة، إذ بلغ متوسط عدد المشاركات الدولية في التشكيلة الأساسية 56.3 مباراة قبل انطلاق اللقاء. وقادت ليندسي هيبس، التي تملك أكثر من 100 مشاركة دولية، خط الوسط وسجلت هدفها الدولي رقم 40. وأصبحت هيبس اللاعب رقم 16 التي تسجل 40 هدفًا أو أكثر في تاريخ المنتخب الأمريكي للسيدات. كما جلبت روز لافيل الخبرة إلى التشكيلة الأساسية وخاضت مشاركتها الأساسية رقم 100 في مسيرتها مع الفريق. وسجلت هي الأخرى في المباراة، رافعةً رصيدها إلى 28 هدفًا في مسيرتها مع المنتخب الأمريكي للسيدات.

    ما رأيناه في الشوط الثاني هو دخول لاعبات وسط إلى المباراة لم يكن بالضرورة أن يغيّرن شيئًا، لكنهن حافظن على الوتيرة نفسها وأبقين المستوى القائم. وهذه علامة على فريق يعمل بكفاءة؛ حين لا ينتقص البدلاء شيئًا عند دخولهم، بل يضيفون دفعة إضافية إن أمكن.

    في هذه المباراة الثانية، من المرجح أن نرى كلير هاتون، وليلي يوهانيس، وأوليفيا مولتري، وجايدن شو ربما في خط الوسط. وسيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت هايز ستلعب بمحور مزدوج أم بثمانية وستة، لأنّها في المباراة الماضية اختارت الخيار الأخير.

    وقالت هايز لوسائل الإعلام بعد المباراة: "أعتقد أنني أردتُ أن أضع الكثير من الخبرة في المباراة الأولى. كان ذلك الجزء الأول. لذلك فضّلت ذلك. أردتُ اللعب بستة وثمانية، بدلًا من محورين كلاهما ستة". ومن المهم بالنسبة لهايز أن ترى اللاعبات في مراكز معينة ويلعبن مع زميلات محددات، لا سيما مع اقتراب الموعد النهائي للتأهل إلى كأس العالم للسيدات 2027. وبينما كانت مباراة السبت هي المناسبة لبدء إشراك صوفيا ويلسون إلى جانب ترينيتي رودمان، فمن المرجح ألا ينطبق الأمر نفسه على مباراة الثلاثاء أمام اليابان.

    فالون توليس-جويس في حراسة المرمى

    تبدو كلوديا ديكي الحارسة رقم 1 في الوقت الحالي لدى هايز، ويُحسب لها أنها استحقت ذلك. تمتلك ديكي الآن تسع مباريات دولية وتسع مشاركات أساسية مع منتخب الولايات المتحدة للسيدات، وحققت سبع شباك نظيفة في تسع مباريات. ورغم استقبالها هدفًا أمام اليابان، فإنها نجحت في القيام بتصدّيين حاسمين وتأمين الفوز. وقبل مباراة السبت، كانت قد حققت خمس شباك نظيفة في آخر خمس مشاركات لها.

    ومن المرجح أن تستدعي المباراة الثانية فالون توليس-جويس، التي تبدو الحارسة رقم 2 الهادئة لمنتخب الولايات المتحدة للسيدات. لدى توليس-جويس ست مباريات دولية حتى الآن مع المنتخب الوطني، وهي عنصر أساسي في حفاظ مانشستر يونايتد على موقعه الثابت بين الفرق الأربعة الأولى في ترتيب دوري السوبر للسيدات.

    تقدّم توليس-جويس كرات طويلة مباشرة، وهو أمر أرادت هايز أن تراه تحسّنه، لا سيما وأن منتخب الولايات المتحدة للسيدات يلعب بأسلوب قائم على الاستحواذ وبناء اللعب من الخلف. كما توجد حالة قد تشهد مشاركة جاين كامبل، لكن حتى مع امتلاكها 10 مباريات دولية، تبدو هذه المباراة الثانية أنسب لتوليس-جويس.

    إتقان الركلات الحرة

    للفوز بالمباريات على أعلى مستوى، غالبًا ما يُحسم الأمر في لحظة من ركلة حرة. وبالنسبة للمنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات، فهذا أمر يعملن عليه، سواء في تنفيذ الركلات الحرة هجوميًا أو في الدفاع ضدها.

    وقالت هايز بعد المباراة الأولى أمام اليابان: "إنه شيء كنا نعمل عليه. علينا تحسين فرصنا في تسجيل الأهداف من الكرات الثابتة. أعتقد أن الفريق حقق تقدمًا حقيقيًا هذا العام، لكن علينا أن نفعل الشيء نفسه بالعكس."

    وأمام فريق مثل اليابان، كانت هذه اللحظة من كرة ثابتة هي الفارق في بناء الثقة مبكرًا وانتزاع التقدم. لعبت سام كوفي كرة عرضية إلى القائم البعيد حوّلتها ترينيتي رودمان إلى وسط منطقة الجزاء. ونفذت لافيل تسديدة طائرة مثالية بقدمها اليسرى لتضع المنتخب الأمريكي للسيدات في المقدمة 1-0 في الدقيقة التاسعة.

    بداية جيدة لصوفيا ويلسون

    لم تكن صوفيا ويلسون قد خاضت مباراة مع المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات (USWNT) منذ نهائي أولمبياد باريس 2024، ويوم السبت، وبعد سبعة أشهر من إنجابها ابنتها الأولى، دخلت المهاجمة أرض الملعب ضمن التشكيلة الأساسية للمنتخب الأمريكي. وقد شقّت ويلسون طريقها تدريجيًا للدخول في أجواء المباراة، وأعادت هايز التأكيد بعد اللقاء على مدى فخرها بها.

    وقالت هايز: "هذه هي المرة الأولى التي تضطر فيها [صوف] للعب مباراة بهذا المستوى منذ نهائي الميدالية الذهبية الأولمبية، وهذا ليس بالأمر الهيّن. لذلك أنا فخورة بها لأنها دخلت في ذلك، ويستغرق الأمر بعض الوقت للعثور على ذلك الإيقاع. أعتقد أنها قدمت كل ما لديها. ومن الأشياء التي قلتها لها إنها يجب أن تبني طريقها للعودة إلى ذلك المستوى، لكنني سعيدة جدًا بها. إنها بداية رائعة لها".

    لعبت ويلسون حتى الدقيقة 67 واستُبدلت بألي سنتنور. ومن المرجح ألا تبدأ ويلسون مباراة الثلاثاء وقد تحصل على وقت لعب محدود. ومع ذلك، كان كل ذلك ضمن خطة استراتيجية، وهو أمر شعرت هايز بأنه مهم، وأن هذه كانت المباراة المناسبة لبدء إشراكها. وبالنسبة لهايز، خصوصًا في الوقت الحالي، فالأمر كله يتعلق بـ"تحقيق الانسجام الصحيح بين هذه التوليفات، وشعرت أن هذه كانت المباراة المناسبة لبدء [صوف]".

    عمق الظهر الخارجي

    كانت إميلي فوكس وجيزيل طومسون ظهيرتين خارجيتين أساسيتين لمنتخب الولايات المتحدة للسيدات (USWNT)، وقدمتا أداءين قويين على مدار 90 دقيقة. يملك الفريق عمقًا كبيرًا على الأطراف، لذا سيكون من المثير للاهتمام معرفة من ستختاره هايز لهذه المباراة الثانية. هناك ليلي ريال، لاعبة العام الشابة في فئة السيدات في اتحاد كرة القدم الأمريكي، وهي ظهيرة خارجية ذات قدرات بدنية عالية ولا تخشى مهاجمة الخط الجانبي. ثم هناك أفيري باترسون، مدافعة ذكية معروفة أيضًا بانطلاقاتها الطويلة على طول الخط ومشاركتها في الهجوم. وأشادت هايز بأداء طومسون على وجه التحديد.

    وقالت هايز: "اعتقدت أنه كان أداءً رائعًا من جيزيل. أعتقد أنها كسرت الضغط جيدًا. أعتقد أنه من الناحية الفنية، وفي اتخاذ القرار والتنفيذ، لا أعتقد أنها فقدت الكرة. أعتقد أنها تحتاج إلى تطوير بعض الأمور دفاعيًا. في الشوط الثاني، شعرت أنها تقدمت في مواقف كان عليها فيها أن تبقى ضمن خط الدفاع."

    وتابعت هايز: "عندما تلعب أمام منافس مثل اليابان، إذا شاهدت الهدف مرة أخرى، فإن عدم الضغط على الكرة المُرسلة هو ما يُطلَب على أعلى مستوى."

