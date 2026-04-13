يستعد منتخب الولايات المتحدة الوطني للسيدات لمواجهة اليابان مجددًا، وتجاهلوا تكرار المنافسة لأن المدربة الرئيسية إيما هايز ستدفع بتشكيلة مختلفة تمامًا.

وقبل اللقاء الأول بين البلدين خلال عطلة نهاية الأسبوع، قالت هايز لوسائل الإعلام إن اللعب أمام فريق بمستوى اليابان في ثلاث مناسبات يُعد فرصة رائعة، لأنه يتيح لها رؤية مجموعات ولاعبات في مراكز وأدوار مختلفة.

ما شاهدناه يوم السبت قد يكون الأسلوب نفسه من حيث طريقة اللعب والتنفيذ، لكن بعناصر مختلفة.

في نهاية المطاف، هناك جدول زمني، وقد قالت هايز لوسائل الإعلام بعد فوز المنتخب الأمريكي للسيدات على اليابان بنتيجة 2-1: "علينا أن نُعد أنفسنا للتصفيات. لم يتبقَّ لنا الكثير من فترات التوقف، لذا نحتاج إلى جعل بعض هؤلاء اللاعبات يلعبن معًا مرة أخرى."

وبينما يستعد الفريق لاختبار الثلاثاء الثاني أمام اليابان، هناك دروس مستفادة من انتصاره في ملعب باي بال بارك في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، لكن هناك أيضًا الكثير مما يمكن الفخر به وحمله إلى المباراة المقبلة.

وقالت هايز لوسائل الإعلام: "أعتقد أنه قبل 12 شهرًا ربما كنا سنخرج بالتعادل في هذه المباراة. أعتقد أن التطور يتمثل في البقاء في المباراة وعدم استقبال هدف ثانٍ. كانت مباراة متكافئة إلى حد كبير من هذه الناحية. لكنني أعتقد أننا أدرنا الجزء الأخير بشكل جيد. لقد منحتني بعض الأمور التي سأنظر فيها على متن الطائرة وأحاول إضافتها لمستوانا التالي، لكنها الاختبار الذي نريده وأنا سعيدة جدًا بوجوده لأنهم فريق لا يُصدق."

تستعرض GOAL خمسة مفاتيح لمباراة منتخب الولايات المتحدة للسيدات ضد اليابان...