AFP
"علينا أن نتغير" - أنتوني لاعب مانشستر يونايتد الفاشل يتحدث بعد خسارة ريال بيتيس أمام باناثينايكوس الذي لعب بعشرة لاعبين في الدوري الأوروبي
الإحباط في أثينا
في حديثه في المنطقة المختلطة في الاستاد الأولمبي في اليونان، أعرب أنتوني عن إحباطه بعد الهزيمة في مباراة الذهاب من دور الـ16 في الدوري الأوروبي، لكنه ظل متفائلاً بالنسبة لمباراة الإياب: "أشعر ببعض الحزن والإحباط، لكن لدينا مباراة الإياب على أرضنا، سنلعب أمام جماهيرنا ومشجعينا. لذا سنواصل المسيرة وأنا أثق بنسبة 100% في فريقي".
- AFP
فرص ضائعة أمام عشرة لاعبين
كانت الهزيمة مؤلمة بشكل خاص لأن بيتيس لعب الثلاثين دقيقة الأخيرة بتفوق عددي بعد طرد جناح باناثينايكوس أناس زاروري. على الرغم من التفوق العددي، فشل الفريق الإسباني في هز شباك منافسه، وعاقبهم فيسنتي تابوردا بتسجيله ركلة جزاء في الدقيقة 88 لصالح أصحاب الأرض. غضب أنتوني قائلاً: "أعتقد أننا يجب أن نتحلى بمزيد من الصبر... علينا أن نتغير، كما قلت، وأن نمارس النقد الذاتي لأننا يجب أن نغير الأمور".
حشد أنصار فيرديبلانكو
أنتوني، الذي انضم إلى بيتيس في صفقة انتقال دائم من مانشستر يونايتد الصيف الماضي، سارع إلى الإشادة بالجماهير وحثهم على دعم الفريق بقوة مرة أخرى في لا كارتوخا. وقال: "جماهير بيتيس دائماً معنا، أينما لعبنا هم دائماً هناك". "علينا أن نطوي هذه الصفحة بسرعة... سنقاتل من أجل التأهل على أرضنا".
وفي معرض حديثه عن سوء أداء الفريق منذ ديربيإشبيلية، اعترف بأن الوضع كان "صعبًا" لكنه ظل متحديًا: "لدينا الكثير من الأمور التي يجب تحسينها، وسنقوم بتحسينها، وسنقلب الأمور رأسًا على عقب بسرعة. الآن لدينا مباراتان على أرضنا أمام جماهيرنا. سنقاتل".
- AFP
صراعات جسدية وطريق إلى الخلاص
كما اعترف البرازيلي بأنه يعاني من مشاكل بدنية ويحاول استعادة أفضل مستوياته. "لست في أفضل حالاتي، لكنني أتلقى العلاج وآمل أن تتحسن حالتي يوماً بعد يوم"، أوضح. سيعود بيتيس إلى منافسات الدوري الإسباني هذا الأسبوع بمباراة على أرضه أمام سيلتا فيغو قبل أن يبدأ الاستعدادات لمباراة الإياب ضد باناثينايكوس.
