أنتوني، الذي انضم إلى بيتيس في صفقة انتقال دائم من مانشستر يونايتد الصيف الماضي، سارع إلى الإشادة بالجماهير وحثهم على دعم الفريق بقوة مرة أخرى في لا كارتوخا. وقال: "جماهير بيتيس دائماً معنا، أينما لعبنا هم دائماً هناك". "علينا أن نطوي هذه الصفحة بسرعة... سنقاتل من أجل التأهل على أرضنا".

وفي معرض حديثه عن سوء أداء الفريق منذ ديربيإشبيلية، اعترف بأن الوضع كان "صعبًا" لكنه ظل متحديًا: "لدينا الكثير من الأمور التي يجب تحسينها، وسنقوم بتحسينها، وسنقلب الأمور رأسًا على عقب بسرعة. الآن لدينا مباراتان على أرضنا أمام جماهيرنا. سنقاتل".